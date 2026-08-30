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Ekonomi

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak

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Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Bakanlık, sözleşmelerin e-Devlet üzerinden hazırlanmasının zorunlu olması için çalışma yapıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin, e-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair hizmetin birinci fazını 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşların hizmetine açtı. Bu fazda, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı'ndaki "kira sözleşmesi işlemleri" bölümü üzerinden hazırlanacak sözleşmenin, kiracı ve varsa kefil tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması sağlanıyor.

Uygulamanın ikinci fazına 9 Mayıs 2025'te geçildi. Buna göre, emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişilere de sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi/hissedar, kiracı ve varsa kefil) onayına sunma imkanı tanındı. Bu hizmetin fonksiyonları, kullanıcıların talepleri doğrultusunda sürekli geliştiriliyor. Bu kapsamda "hata düzeltme" ve "güncelleme" fonksiyonları da kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bu sayede hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından 15 gün içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebiliyor. "Güncelle" fonksiyonu ile de sözleşmenin taraflarının iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabiliyor.

Uygulamayla, kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturulabiliyor ve e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor. Bakanlıkça, bütün kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma da yapılıyor.

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KİRA SÖZLEŞMELERİNİN KURUMLARA İLETİLMESİNE GEREK KALMIYOR

Bu hizmetle, hem vatandaşlar hem de emlak işletmeleri bakımından olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vatandaşlar, doğrulanmış şeffaf bilgilere de erişebiliyor. Böylece, yetki belgesiz kira işlemlerine aracılık edilmesi önlenirken, kiralamaya konu taşınmazın sahipliği de kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar, kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtulurken, entegre hizmetlerle bürokrasi de azalmış oluyor.

Hizmet kapsamında bugüne kadar 72 bin 581 kira sözleşmesi onaylandı. Uygulama kapsamında 81 ilin tamamında "e-kira sözleşmesi" düzenlendi. Bu hizmetin vatandaşlarca etkin kullanımının sağlanması amacıyla ekranlar kullanıcı dostu olarak tasarlandı. Ayrıca, "kira sözleşmesi işlemleri" giriş ekranında hizmetin kullanım videosuna ve kullanım kılavuzuna yer verildi, böylece vatandaşlar hizmetin adımları konusunda bilgilendirildi. Aynı amaçla hazırlanan kamu spotları da televizyonlarda yayımlanıyor.

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak
Başlık ResmiKira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak

"VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI MERKEZE ALDIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların erişimine açılan "kira sözleşmesi işlemleri" uygulamasının ilgi gördüğünü belirterek, bu sistemi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında devreye aldıklarını bildirdi.

Uygulamanın, vatandaşların bu hizmetten faydalanması için ek maliyete katlanmasına gerek olmayacak şekilde kurgulandığına işaret eden Şimşek, "Hizmet kalitesini artırmak için ekiplerimiz arka planda çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızı kira sözleşmesi işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapmaya davet ediyoruz. Böylece, mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sözleşme işlemleri yapılabilir." dedi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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