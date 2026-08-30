Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Feribotta 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunurken, kaptanın yardım çağrısının ardından bölgede kurtarma çalışması başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı.

KKTC'de 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu!

KAPTAN YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı’ndan hareket eden feribotun su almaya başlamasının ardından kaptan yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimi tarafından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

KKTC'de 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu!

FERİBOTTA 267 KİŞİ BULUNUYOR

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, feribotta 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu açıkladı. Arıklı, feribotun neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılmadığını belirterek kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

KKTC'de 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu!

İlerleyen dakikalarda TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Arıklı, bir yolcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

"Herkes orada. Gerekli birimlerin hepsi olay yerinde. Sivil gemiler de orada. Yolcuları kurtarmaya çalışıyoruz. Helikopter de olay yerine intikal etti" diyen Arıklı, "Ne olduğunu anlamak için bir araştırma yapmamız gerekiyor. Bugün normalde izin verilmiş. Denize çıkılmayacak bir hava yoktu. Şu anda olay sebebini bilemiyoruz. Gemi neden su aldı. Bunu anlamak için biraz zamana ihtiyaç var. Yolcuların bir kısmı aktarıldı bir kısmı da diğer gemilere alınıyor." diye konuştu.

BAZI YOLCULAR DENİZE ATLADI

Görgü tanıkları, geminin su almaya başlamasının ardından bazı yolcuların denize atladığını aktardı. Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Bölgede ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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