Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

KKTC'de 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
KKTC'de 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Feribotta 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunurken, kaptanın yardım çağrısının ardından bölgede kurtarma çalışması başlatıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı.

KKTC'de 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu!
Başlık ResmiKKTC'de 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu!

KAPTAN YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı’ndan hareket eden feribotun su almaya başlamasının ardından kaptan yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimi tarafından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

KKTC'de 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu!
Başlık ResmiKKTC'de 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu!

FERİBOTTA 267 KİŞİ BULUNUYOR

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, feribotta 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu açıkladı. Arıklı, feribotun neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılmadığını belirterek kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

KKTC'de 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu!
Başlık ResmiKKTC'de 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu!

İlerleyen dakikalarda TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Arıklı, bir yolcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

"Herkes orada. Gerekli birimlerin hepsi olay yerinde. Sivil gemiler de orada. Yolcuları kurtarmaya çalışıyoruz. Helikopter de olay yerine intikal etti" diyen Arıklı, "Ne olduğunu anlamak için bir araştırma yapmamız gerekiyor. Bugün normalde izin verilmiş. Denize çıkılmayacak bir hava yoktu. Şu anda olay sebebini bilemiyoruz. Gemi neden su aldı. Bunu anlamak için biraz zamana ihtiyaç var. Yolcuların bir kısmı aktarıldı bir kısmı da diğer gemilere alınıyor." diye konuştu.

BAZI YOLCULAR DENİZE ATLADI

Görgü tanıkları, geminin su almaya başlamasının ardından bazı yolcuların denize atladığını aktardı. Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Bölgede ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YOLCU GEMİSİ ALABORA OLDU!
YOLCU GEMİSİ ALABORA OLDU!
Girne'de talihsiz olay... 267 kişi gemideydi
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
Dev transferin maliyeti duyuruldu
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
“Gana’dan geldi, büyük bir potansiyel gördük”
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
"Durumu iyi, espri bile yapıyor!"
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
O ÜLKERE DİKKAT!
O ÜLKERE DİKKAT!
Schengen vize raporunda Türkiye detayı ortalığı karıştırdı
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
BES'te fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı aştı
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
Mücteba Hamaney Türkiye dahil birçok ülkeye seslendi!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
Ünlü şarkıcının 21 milyar TL’lik mirası kime kalacak?
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
Ev sahiplerinin şartları bitmiyor
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
Türkiye'nin Suriye'deki konumu bölge için umut oldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
30 Ağustos ücretsiz konserler ve etkinlikler! İl il İstanbul, Ankara, İzmir konserleri nerede, saat kaçta?
30 Ağustos ücretsiz konserler ve etkinlikler!
Kaydet
Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden yok? İşte muhtemel 11'ler!
Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden yok? İşte muhtemel 11'ler!
Kaydet
Yunanistan'da korku dolu anlar: Uçağın motoru kalkıştan sonra alev aldı
Yunanistan'da korku dolu anlar: Uçağın motoru kalkıştan sonra alev aldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.