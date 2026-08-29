Düşen parayı fark edip saniyeler içinde kapıp kaçtı! 100 bin liralık hırsızlık kamerada
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, noter işlemi sonrası aracına binerken yere 100 bin TL düşüren vatandaşın parasını fark edip soğukkanlılıkla cebe indiren motosikletli şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakayı ele verdi. Paranın düşme ve çalınma anlarının saniye saniye kaydedildiği olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri şahsı adresine düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakalarken; ele geçirilen para sahibine teslim edildi.
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