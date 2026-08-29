Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong kararı: Tek idman yaptı, yola çıktı
Fenerbahçe'nin 30 Ağustos Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosuna yeni transfer Kojo Peprah Oppong da dahil edildi.
Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Samsun'a hareket etti.
Fenerbahçe'de bugün imza töreni yapılan ve ardından takımla ilk antrenmanına çıkan Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, Samsun kafilesinde yer aldı.
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Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
"Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi."