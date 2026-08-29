Oppong, Skriniar ve Ake'ye meydan okudu: Onlarla rekabet harika olacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong için düzenlenen imza töreninde konuşan futbol direktörü Oğuz Çetin, Ganalı savunmacıya ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Çetin, "Kariyer basamaklarını bir bir yükselen grafikle ortaya koyan bir oyuncu" dediği Oppong'dan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, yeni transferi Kojo Peprah Oppong için imza töreni düzenledi. Ganalı savunma oyuncusunun imza töreni Chobani Stadı'nda gerçekleştirilirken, organizasyona futbol direktörü Oğuz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Sarı-lacivertli formayı giyecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Oppong, Fenerbahçe'ye yabancı olmadığını belirterek taraftarların oluşturduğu atmosferden övgüyle söz etti.

Oppong, Skriniar ve Akeye meydan okudu: Onlarla rekabet harika olacak

"BU FORMAYI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynadığını hatırlatan Oppong, sarı-lacivertli taraftarların tutkusundan etkilendiğini söyledi.

Ganalı futbolcu, "Bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Bu aileye gelmiş olmaktan çok mutluyum. Geldiğim ilk andan itibaren her şeyi hissedebiliyorum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarıyla futbolcular arasındaki bağı daha önce sahada hissettiğini belirten Oppong, bu kez o atmosferin bir parçası olmanın kendisi için özel olduğunu dile getirdi.

Oppong, Skriniar ve Akeye meydan okudu: Onlarla rekabet harika olacak

TRANSFER KARARINDA TEKNİK HEYET VE DJİKU ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe'ye transfer sürecinde teknik direktörle gerçekleştirdiği görüşmenin önemli rol oynadığını aktaran Oppong, takım arkadaşı Alexander Djiku ile yaptığı konuşmanın da kararını etkilediğini söyledi.

Oppong, sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Stephen Appiah ile transfer öncesinde görüşmediğini de belirtti.

Kariyerinde sürekli gelişmeyi hedeflediğini vurgulayan 22 yaşındaki savunmacı, "Ben her zaman hayatımda meydan okumaları severim. Benim için anahtar şey sürekli daha iyi olmak. Uzun top ve oyunu okuma konusunda daha iyiye gidebileceğimi düşünüyorum." dedi.

Oppong, Skriniar ve Akeye meydan okudu: Onlarla rekabet harika olacak

"NERESİ GÖREV VERİLİRSE ORADA OYNARIM"

Teknik direktörün kendisine vereceği her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu kaydeden Oppong, önceliğinin takıma katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Ganalı oyuncu, "Benim için en önemli şey nerede görev verilirse orada oynamak. Hocamız nerede görev verirse versin takıma yardım etmek. Futbol oynamaktan keyif almak, en çok sevdiğim şeyi keyif alarak yapmak." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli takımda forma rekabetinin kendisini geliştireceğini belirten Oppong, savunmadaki tecrübeli isimler Milan Skriniar ve Nathan Ake'den öğreneceği çok şey olduğunu söyledi.

"Onlarla forma rekabetine girmek harika olacak." diyen Oppong, yeni takımındaki mücadeleye hazır olduğunu ortaya koydu.

Oppong, Skriniar ve Akeye meydan okudu: Onlarla rekabet harika olacak

OĞUZ ÇETİN: HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

İmza töreninde konuşan futbol direktörü Oğuz Çetin ise Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonundaki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk hedefini hatırlatan Çetin, yeni sezon yapılanmasının bu doğrultuda gerçekleştirildiğini belirtti. Kadroyu güçlendirirken yalnızca sportif özellikleri değil, yüksek baskı altında performans gösterebilecek ve futbolculuk karakteri güçlü isimleri tercih ettiklerini kaydetti.

Çetin, "Temel hedefe giden yolda amaçlarımızdan biri de 18 yıldır katılamadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktı." ifadelerini kullandı.

Oppong, Skriniar ve Akeye meydan okudu: Onlarla rekabet harika olacak

"KOJO'DAN BEKLENTİLERİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Fenerbahçe'nin savunma rotasyonuna önemli bir takviye yaptıklarını belirten Çetin, Oppong'un Nice'teki performansının transfer kararında etkili olduğunu söyledi.

Ganalı futbolcuyu geçen sezon yakından takip ettiklerini aktaran Çetin, Oppong'un düzenli forma giymesinin ve gösterdiği performansın dikkatlerini çektiğini ifade etti.

Çetin, "Pozisyonlara baktığımızda stoper mevkisinde dünya markası 2 çok tecrübeli oyuncumuz var. Onlarla bu yük dağılımını alabilecek Kojo da kariyer basamaklarını bir bir yükselen grafikle ortaya koyan bir oyuncu." dedi.

Oppong'un takım içindeki yük dağılımına katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Çetin, "Aileye bir evlat daha kazandırdık. Ondan beklentilerimiz çok yüksek. O da bu beklentilere cevap verebilecek önemli bir oyuncumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Oppong, Skriniar ve Akeye meydan okudu: Onlarla rekabet harika olacak

FENERBAHÇE'DE YABANCI KONTENJANI ÇALIŞMASI

Çetin ayrıca kadro planlamasında yabancı oyuncu kuralının da dikkate alındığını açıkladı. Türk oyuncuların takımdaşlığa önemli katkı sağladığını belirten Çetin, yabancı kontenjanının pozisyon bazında dikkatli şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Brown ve Nene gibi isimlerden de yük dağılımı konusunda önemli katkı aldığını belirten Çetin, kadroda iki yabancı kontenjanının daha bulunduğunu ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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