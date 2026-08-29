Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ederken gözler Konya'da oynanacak Konyaspor-Kocaelispor karşılaşmasına çevrildi. Sezona istediği başlangıcı yapamayan yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde ilk puanlarını kazanabilmek için sahaya çıkacak. Ligin ikinci haftasında galibiyetle tanışan Kocaelispor ise deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Konyaspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta merak edilirken karşılaşmaya dair detaylar netleşti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Konyaspor-Kocaelispor maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve sahaya çıkması beklenen kadrolar belli olurken, iki takımın ligdeki mevcut durumu da mücadele öncesi gündemde.

KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Konyaspor ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Konyaspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Konyaspor-Kocaelispor karşılaşması 29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Konya'daki MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.



Konyaspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

KONYASPOR-KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Awaziem, Adil, Arif, Uğurcan, Diogo, Bardhi, Deniz Türüç, Colley, Muleka

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Emir, Haidara, Show, Berkan, Sissoho, Sousa, Baku, Agyei

Konyaspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

KONYASPOR VEKOCAELİSPOR'DA SON DURUM

Konyaspor, Süper Lig'in ilk iki haftasında istediği sonuçları alamadı. Yeşil-beyazlı takım, sezonun açılışında ve ikinci haftasında sahadan mağlubiyetle ayrılarak 3. haftaya puansız girdi.

Kocaelispor ise ilk iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Sezonun ilk maçında deplasmanda Başakşehir'e 2-0 kaybeden yeşil-siyahlı ekip, ikinci haftada sahasında Amed Sportif Faaliyetleri'ni 2-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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