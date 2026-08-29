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Galatasaray, 50 milyon euroluk yıldızı duyurdu: Rafael Leao'dan ilk açıklama

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Galatasaray, 50 milyon euroluk yıldızı duyurdu: Rafael Leao'dan ilk açıklama

Galatasaray, bu sezon Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'un ardından 3'üncü transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın da kadrosuna katmak istediği Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafaeal Leao ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Rafaeal Leao transferinde mutlu sona ulaştı. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki yıldız, bugün saat 16.00'da İstanbul'a gelip, resmi sözleşmeye imza atacak.

Serie A ekibi Milan'ın formasıyla geçtiğimiz sezon 31 karşılaşmada görev yapan Leao, sahada kaldığı 1968 dakikada 10 gol attı ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Rafael Leao, Galatasaray'da bu sezon Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'un ardından bu sezon 3'üncü transferi oldu.
Başlık ResmiRafael Leao, Galatasaray'da bu sezon Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'un ardından bu sezon 3'üncü transferi oldu.

LEAO'DAN GALATASARAY İÇİN İLK SÖZLER

İstanbul yolcuğu öncesi İtalya'da açıklamalarda bulunan Leao, "Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi’nde harika işler başaran bir takıma gidiyorum. Avrupa'nın büyük kulüpleriyle mücadele etmek ve böylesine güçlü bir ekibe kalite katmak benim adıma en büyük hedef" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan transfer açıklaması şöyle:
"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Galatasaray'ın, Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın da peşinde olduğu Leao için Milan'a 45 + 5 milyon euro (bonus) bonservis ödemesi yapacağı öğrenildi. Portekizli oyuncunun da bonuslarla birlikte yıllık 15 milyon euro garanti ücret alacağı ve Victor Osimhen'in ardıdnan takımda en fazla kazanan futbolcu olacağı belirtildi.

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