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Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlüleri dolandırdı, kafede otururken yakalandı

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Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlüleri dolandırdı, kafede otururken yakalandı

2023 yılından bu yana aranan Ponzi Mine lakabıyla bilinen Mine Mumcu, Kadıköy'de bir kafede otururken yakalandı. Mumcu'nun farklı şehirlerde aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişiyi dolandırarak 35 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

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Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 38 ayrı UYAP dosyası olan 'Ponzi Mine' lakaplı Mine Mumcu üzerinde taşıdığı sahte kimlikle Kadıköy'de yakalandı.

Mumcu'nun kendisini bazen Yahudi iş kadını bazen de avukat olarak tanıtıp insanları milyonlarca lira dolandırdığı iddia edildi. Mine Mumcu'nun Kars, Erzincan, Ankara, Malatya ve İstanbul'da 35 milyon lira vurgun yaptığı öne sürüldü. 2023 yılından bu yana aranan Mumcu ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Kadıköy Suadiye'de bir kafede otururken yakayı ele verdi.

'Ponzi Mine' lakaplı Mine Mumcu yakalandı
Başlık Resmi'Ponzi Mine' lakaplı Mine Mumcu yakalandı

HELİN AVŞAR, ECE ERKEN, SEMİH ERDEN...

Sabah'ta yer alan habere göre Mine Mumcu'nun bürokratlar, tanınmış isimler ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişiyi dolandırdığı ileri sürüldü. Aralarında Helin Avşar, Ece Erken, Basketbolcu Semih Erden'in de bulunduğu ünlü isimlerin dolandırılmasında adının geçtiği iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kamuoyunda "Ponzi" olarak bilinen sistemle yaklaşık 35 milyon lira topladığı iddia edilen Mumcu, adliyeye sevk edildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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