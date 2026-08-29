Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Uçaktan gelen o koku her şeyi ele verdi! İniş takımında cansız beden bulundu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Uçaktan gelen o koku her şeyi ele verdi! İniş takımında cansız beden bulundu
Fotoğraf Başlığı Uçaktan gelen o koku her şeyi ele verdi! İniş takımında cansız beden bulundu

Japonya’nın Tokyo kentinden kalkan yolcu uçağı, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a indikten sonra yapılan bakım sırasında iniş takımında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Japonya’nın başkenti Tokyo’dan kalkarak Malezya’ya giden bir yolcu uçağının iniş takımı bölmesinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Malezya basınında yer alan bilgilere göre olay, 27 Ağustos’ta Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi.

Tokyo’daki Haneda Havalimanı’ndan hareket eden uçak, Malezya’ya iniş yapmasının ardından rutin bakım için hangara alındı. Bakım personeli, uçaktan yayılan kötü kokular üzerine detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan kontrolde, uçağın sağ iniş takımı bölmesinde yüzüstü yatan bir erkek cesedi tespit edildi.

Uçaktan gelen o koku her şeyi ele verdi! İniş takımında cansız beden bulundu
Başlık ResmiUçaktan gelen o koku her şeyi ele verdi! İniş takımında cansız beden bulundu

KİMLİĞİ VE ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, 17 ila 25 yaşları arasında olduğu tahmin edilen şahsın en az 72 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde beyaz kapüşonlu bir üst, mavi kot pantolon, kahverengi deri kemer ve siyah spor ayakkabı bulunan kurbanın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.

Cansız beden otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için Serdang Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, uluslararası uçuş güvenliğini ve havalimanı güvenlik önlemlerini sorgulatan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Uçakla gelen sivrisinekler dehşet saçtı: 6 kişi hastanelik oldu, 1 kişi hayatını kaybetti!
DÜNYA

Uçakla gelen sivrisinekler dehşet saçtı: 6 kişi hastanelik oldu, 1 kişi hayatını kaybetti!
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
Fiyatı değiştirmeden cepten alıyorlar
ŞAHİN CEZA ALABİLİR!
ŞAHİN CEZA ALABİLİR!
‘Benim haberim yoktu’ diyerek kurtulamaz!
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
Tarih belli oldu, ilk adımı kamu bankaları atacak
ALMAN BASINI DUYURDU
ALMAN BASINI DUYURDU
4 AB ülkesi çaresiz kalınca Türkiye'nin kapısını çaldı
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
F.Bahçe’nin yeni transferini eski hocası anlattı
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
3 yıl sonra kafede otururken yakayı ele verdi
HER SANİYESİ KAHRETTİ!
HER SANİYESİ KAHRETTİ!
Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki oğlunu ezdi
ESNAF KAZAN KALDIRDI!
ESNAF KAZAN KALDIRDI!
"Bizden daha fazla kazanıyorlar" sitemi
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi belli oldu, ayrılığını duyurdu
VERİLERİ ALDILAR!
VERİLERİ ALDILAR!
Yeni Parti, CHP’nin üye listesini de almış
"BİZİMLESİN FATİH HOCA'M"
Başkan Doğan, istifasını veren Tekke'yi ikna etti
15 YIL SONRA DOSYA AÇILDI!
15 YIL SONRA DOSYA AÇILDI!
Kozinoğlu’nun ölümü yeniden incelenecek
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
20 yılda büyük dönüşüm
BULUNMAZ GANA KUMAŞI
BULUNMAZ GANA KUMAŞI
Her derde deva Peprah Oppong!
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'te
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
Türkiye-Suriye ilişkileri tarihin en iyi döneminde
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...
HIZLI YARGILAMA BAŞLIYOR
HIZLI YARGILAMA BAŞLIYOR
İki yeni adım geliyor! Önce 3 pilot il...
YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR
YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR
Nafakaya hâkim karar verecek
ÜRETİME CAN SUYU OLACAK
ÜRETİME CAN SUYU OLACAK
Sanayiciye 250 milyar liralık destek!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Esnaf kazan kaldırdı: Ürünün yüzde 50'si komisyona gidiyor
Esnaf kazan kaldırdı: Ürünün yüzde 50'si komisyona gidiyor
Kaydet
Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga operasyon: 10 gözaltı
Gülistan Doku soruşturmasında 10 gözaltı daha!
Kaydet
Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlüleri dolandırdı, kafede otururken yakalandı
Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlüleri dolandırdı, kafede otururken yakalandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.