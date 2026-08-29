Japonya’nın Tokyo kentinden kalkan yolcu uçağı, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a indikten sonra yapılan bakım sırasında iniş takımında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’dan kalkarak Malezya’ya giden bir yolcu uçağının iniş takımı bölmesinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Malezya basınında yer alan bilgilere göre olay, 27 Ağustos’ta Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi.

Tokyo’daki Haneda Havalimanı’ndan hareket eden uçak, Malezya’ya iniş yapmasının ardından rutin bakım için hangara alındı. Bakım personeli, uçaktan yayılan kötü kokular üzerine detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan kontrolde, uçağın sağ iniş takımı bölmesinde yüzüstü yatan bir erkek cesedi tespit edildi.

Uçaktan gelen o koku her şeyi ele verdi! İniş takımında cansız beden bulundu

KİMLİĞİ VE ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, 17 ila 25 yaşları arasında olduğu tahmin edilen şahsın en az 72 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde beyaz kapüşonlu bir üst, mavi kot pantolon, kahverengi deri kemer ve siyah spor ayakkabı bulunan kurbanın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.

Cansız beden otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için Serdang Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, uluslararası uçuş güvenliğini ve havalimanı güvenlik önlemlerini sorgulatan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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