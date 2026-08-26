Uçakla gelen sivrisinekler dehşet saçtı: 6 kişi hastanelik oldu, 1 kişi hayatını kaybetti!

Almanya’nın en yoğun havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’nda yaşanan nadir bir sıtma salgınında, uçakla gelmiş olabileceği değerlendirilen sivrisinekler nedeniyle altı çalışan hastaneye kaldırılırken, bir kişi hayatını kaybetti.

Almanya’nın en yoğun noktası olan Frankfurt Havalimanı’nda son derece nadir görülen bir sıtma salgını patlak verdi. Uçakla taşındığı değerlendirilen sivrisinekler nedeniyle hastaneye kaldırılan altı havalimanı çalışanından biri hayatını kaybetti.

Havalimanı işletmecisi Fraport’un sözcüsü, enfekte olan diğer beş çalışanın tedavi altında olduğunu açıkladı. Havalimanına sivrisinek tuzakları yerleştirilirken yakalanan örneklerin tür ve kökenlerinin belirlenmesi için laboratuvarda inceleneceği kaydedildi. Fraport sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bir çalışanımızın enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini doğrulamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Tüm çalışanların bilgilendirildiğini belirten sözcü, belirtiler görüldüğünde doktora başvurulması çağrısı yapıldığını söyledi.

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ROBERT KOCH ENSTİTÜSÜ’NDEN “UÇAKLA GELEN SİVRİSİNEK” İHTİMALİ

Salgına ilişkin ilk bilgiler temmuz ayında ortaya çıkmış, dört çalışanın sıtmaya yakalandığı bildirilmişti. Almanya’nın bulaşıcı hastalıklarla mücadeleden sorumlu federal kurumu Robert Koch Enstitüsü, bu kişilerin 4-6 Temmuz arasında hastalandığını ve hastalığı taşıyan sivrisineklerin uçakla havalimanına gelmiş olabileceğini açıklamıştı.

Enstitüye göre Almanya’daki sıtma vakalarının neredeyse tamamı, hastalığın yaygın olduğu bölgelerde enfekte olan uzun mesafe yolcularında görülüyor. Bir Alman havalimanında sivrisinek yoluyla sıtma bulaşması ise oldukça nadir. Robert Koch Enstitüsü, hastaların sıtmanın görüldüğü ülkelere seyahat geçmişinin bulunmamasının tanıyı geciktirebileceğine dikkat çekerek, geç teşhisin hastalığın ağır seyretme riskini artırdığını belirtti. Frankfurt Havalimanı’nda daha önce de 2023 yılında “havalimanı sıtması” vakası kaydedilmişti.

SITMA HASTALIĞI HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sıtma, bazı sivrisinek türlerinin insanları ısırmasıyla bulaşan paraziter bir hastalık. Daha çok tropikal bölgelerde görülen hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilirken insandan insana doğrudan bulaşmıyor. Belirtiler hafif seyredebildiği gibi bazı vakalarda hayati risk de oluşturabiliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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