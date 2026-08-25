Kâr paylarında sert düşüş! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın fonlama oranını bu hafta başında politika faizine yakınlaştırmasının ardından TL kâr payı getirisinde de dikkat çeken düşüş yaşanıyor. Geçen hafta %41’e yakın seyreden en yüksek kâr payı oranı bugün %37,44’e kadar geriledi. 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankası'nın bu hafta başında haftalık repo ihalelerine geçiş kararının ardından gecelik fonlama oranı %39,86 seviyesinden %36,94’e geriledi. Böylece fonlamada savaş başından bu yana en düşük seviyeler görülürken, oranlar da politika faizi seviyesine yakınlaştı.
TCMB'nin yeniden haftalık repo kanalını devreye alması, likidite yönetiminde “normalleşme” olarak değerlendirildi. Bu adımla birlikte piyasa faizlerinde gerileme yaşanabileceği beklentileri öne çıkarken, bunun ilk etkileri TL kâr payı getirilerinde gözlemlendi.
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KÂR PAYI ORANLARI
Geçen hafta %41’e yakın seyreden en yüksek kâr payı oranı, bugün %37,44’e kadar geriledi. 25 Ağustos itibarıyla katılım bankaları tarafından ilan edilen kâr payı oranları şöyle:
|Katılım Bankası
|Kâr payı (%)
|Türkiye Finans
|37,44
|Kuveyt Türk Katılım
|35,99
|Dünya Katılım
|33,25
|Hayat Finans
|32,10
|Vakıf Katılım
|31,50
|Albaraka
|31,25
1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ
En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL’nin güncel getirisi ise şöyle:
- Finansman tutarı: 1 milyon TL
- Finansman oranı: %37,44
- Vade: 31 gün
- Net getiri: 26 bin 231,53 TL
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GELECEK DÖNEM BEKLENTİLERİ
Piyasalarda gelecek dönem politika oranı beklentileri de merak konusu olurken, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, “Yılın devamında üç (faiz) toplantımız var. Temel unsurlarda, özellikle petrol fiyatları ve içeride ciddi bir bozulma olmadığı sürece, üç toplantının ikisinde 100’er baz puanlık indirimle, politika oranının bu yıl %35’e kadar gelmesini bekliyoruz” dedi.
Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı ise “TCMB’nin haftalık repo ihalelerine dönme kararını destekleyici buluyoruz. İndirim sürecinin ise ekim ayından itibaren başlayabileceğine dair öngörümüzü koruyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz %35” görüşünü paylaştı.