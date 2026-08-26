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Dünya

Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

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Güney Asya ülkesi Nepal'in Rasuwa bölgesini şiddetli sel vurdu. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybettiği sel felaketinde, Nepal'e sınır olan Çin Tibet Özerk Bölgesi de etkilendi. Tibet'teki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret yapacak yaklaşık 390 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Bölgeden gelen görüntülerde ise şiddetli selin neden olduğu yıkım kameralara saniye saniye yansıdı.

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Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa'da sabah saatlerinde sel meydana geldi.

Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
Başlık ResmiNepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

En az 25 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, ilk belirlemelere göre selde 7 kişinin öldüğünü bildirdi.

Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
Başlık ResmiNepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
Başlık ResmiNepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Yetkililer, 9 polisin yanı sıra Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret düzenleyecek yaklaşık 390 kişiden de haber alınamadığını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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