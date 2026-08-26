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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı: 32 takım belli, son 4 bekleniyor

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Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı: 32 takım belli, son 4 bekleniyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kuraları, 27 Ağustos Perşembe günü Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek. Lig aşamasına katılacak 36 ekipten 32'si belli olurken; kalan 4 takım, bu akşam yapılacak play-off turu rövanşları sonrasında netleşecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri 27 Ağustos Perşembe günü belli olacak. Devler Ligi'ne katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

Turnuvaya lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak. Sarı-kırmızılılar, turnuvada 4 torbadan 2'şer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.

Fenerbahçe, ilk maçta evinde 1-1 berabere kaldığı Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile bu akşam saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak ve rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
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DEVLER LİGİ'NDE YER ALMASI KESİNLEŞEN 32 TAKIM

İngiltere (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

İspanya (5): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis

Almanya (4): Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart

İtalya (4): Inter, Napoli, Roma, Como

Fransa (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille

Hollanda (2): PSV, Feyenoord

Portekiz (2): Porto, Sporting

Türkiye (1): Galatasaray

Ukrayna (1): Shakhtar Donetsk

Çekya (1): Slavia Prag

Belçika (1): Club Brugge

Azerbaycan (1): Sabah

Norveç (1): Bodo Glimt

Avusturya (1): LASK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon son 16 takım arasına kalmıştı.
Başlık ResmiGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon son 16 takım arasına kalmıştı.

SON 4 TAKIM BU GECE BELLİ OLACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son 4 takım, bu gece oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından belirlenecek.

Maçların programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
22.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Fenerbahçe (1-1)

22.00 AEK (Yunanistan)-Levski Sofya (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Celje (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya) (1-1)

22.00 Viking (Norveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-2)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ TARİHLERİ

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasım

5. Hafta: 24/25 Kasım

6. Hafta: 8/9 Aralık

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri şöyle:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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