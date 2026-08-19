ÖZEL │ Fransızlar, Lyon maçını Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi: F.Bahçe'nin performansı şaşırtmadı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olympique Lyon'la karşılaştı. Mason Greenwood’la 1-1'lik beraberliği alan sarı-lacivertliler, tur şansını Groupama Stadyumu’ndaki rövanşa bıraktı. Karşılaşmayla ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuşan Fransız muhabirler, İsmail Kartal'ın öğrencilerinin performansını değerlendirdi. Football Club muhabiri Alexandre Corboz, "Fenerbahçe'de pek çok büyük isim var ancak artık eski formlarında değiller" dedi.

Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, play-off turunun ilk ayağında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Taraftarından büyük destek gören temsilcimiz, tur umutlarını Groupama Stadyumu’na bıraktı. Fransız gazeteciler; her iki takımın mücadelesi ve rövanştaki muhtemel atmosferle ilgili Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevapladı. Meslektaşlarımız, beraberliğe rağmen temsilcimizin tur şansının devam ettiğini vurguladı.

Fenerbahçe'nin, Olympique Lyon maçına başladığı 11.

MALCORPS (LE PROGRÈS): LYON, TURU GEÇMEK İÇİN İYİ BİR KONUMDA

Le Progrès muhabiri Robin Malcorps, ilk olarak Fransız ekibinin oyununu değerlendirerek, “Olympique Lyon’un performansından memnun kaldım. Türk taraftarların baskısına rağmen takım cesaret gösterdi ve rövanş maçında turu geçmek adına iyi bir konuma geldi. Openda tehlikeliydi, Tolisso paha biçilmezdi ve Niakhaté savunmada sağlam bir performans sergiledi. Lyon’un, buradaki stadyum atmosferinden etkilenip Sparta Prag deplasman maçındaki gibi kötü bir performans sergileyeceğinden korkuyordum. Öyle olmadı; Paulo Fonseca, elinden gelen en iyi takımı sahaya sürdü." diye konuştu.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.

“GREENWOOD YİNE FARK OLUŞTURDU”

Temsilcimizin mücadelesiyle ilgili gözlemlerini anlatan Malcorps, “Fenerbahçe'yi oyunun belli bölümlerinde —özellikle de Lyon’un gerçekten rahat bir oyun sergilediği ilk yarıda— biraz dağınık buldum. Fransa'da iyi tanınan bir isim olan Greenwood'a gelince; o, bu akşam yine fark oluşturan muazzam bir oyuncu oldu. Savunmada Nathan Aké beni etkiledi; sürekli olarak hatasız ve düzenli bir oyun sergiledi. Vedat Muriqi ise kale önünde tehlikeli bir görüntü çizdi.” dedi.

“RÖVANŞTA ÇOK ÇEKİŞMELİ BİR MÜCADELE OLACAK”

Rövanş karşılaşmasıyla ilgili iki ekibin de şansına değinen Fransız gazeteci, sözlerini şöyle tamamladı:

Rövanş maçında Fenerbahçe, ev sahibi avantajı ve topa sahip olma üstünlüğüyle daha atak bir takımla karşılaşmayı beklemeli. Henüz hiçbir şey kesinleşmemiş olsa da bu skorun rövanş maçında Lyon’a avantaj sağladığını düşünüyorum. Lyon, rövanş maçını sahasında oynayacak olmanın getirdiği küçük bir avantaja sahip. Çok çekişmeli bir mücadele olacak ancak kulüp biraz zor bir mali durumda ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak zorunluluk haline geldi.

CORBOZ (BUT! FOOTBALL CLUB): LYON, BASKIDAN EZİLMEDİ

Lyon’un performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren But! Football Club muhabiri Alexandre Corboz, “Lyon, taraftarların veya rakibinin baskısı altında ezilmeden oynaması gereken oyunu oynadı. Lyon, Prag'daki felaket performansına kıyasla önemli ölçüde gelişme gösterdi. Lyon'un savunma zaafları göz önüne alındığında 1-1'lik beraberlik adildi ancak ilk yarıdaki oyun kontrolü de dikkate alındığında hak edilmiş bir sonuçtu. Bence Lyon'un orta sahası daha iyiydi. Corentin Tolisso, mükemmel bir formdaydı ve Guendouzi–Kanté ikilisine zor anlar yaşattı. Loïs Openda da Milan Škriniar'a pek çok sorun yaşattı. Tanner Tessmann'ın performansını da beğendim. Ve bence Kluivert-Niakhaté ikilisi çok sağlam bir performans sergiledi.” ifadelerini kullandı.

“FONSECA KENDİ OYUNUNU OYNADI”

Teknik Direktör Paulo Fonseca’nın taktiksel yönetimini değerlendiren Corboz, “Fonseca, o anki en güçlü kadrosunu sahaya sürme cesaretini gösterdi ve bu da Lyon'un oyun tarzına yansıdı. Prag maçında özellikle beşli savunma düzenini uyguladıktan sonra onun bu yaklaşımı konusunda endişeler ortaya çıkmıştı. Ama burada takımına güvendi ve Fenerbahçe'nin oyununa fazla uyum sağlamak yerine kendi oyununu oynadı. Bunu taktiksel olarak işleri fazla karmaşık hale getirmeden yaptığında Lyon çok daha etkili oluyor." dedi.

Lyon teknik Direktörü Paulo Fonseca

“N’GOLO KANTE ÇOK ZORLANDI”

Sarı-lacivertlilerin performansını analiz eden Fransız gazeteci, şöyle devam etti:

Fenerbahçe'nin performansı beni pek şaşırtmadı. Kadrolarında pek çok büyük isim var ancak bunların birçoğu kariyerlerinin sonuna yaklaşmış durumda ve artık eski formlarında değiller. Lyon’un takım oyununun Fenerbahçe’nin bireysel yeteneklerinden daha güçlü olabileceğini düşünmüştüm; nitekim öyle de oldu. N’Golo Kanté, beklediğimden daha fazla zorlandı. Mason Greenwood’un ise Abner’a karşı asıl tehdit olacağını biliyordum. Brezilyalı kaleci, hızlı hücumculara karşı genellikle zorlanıyordu. Zaten bu durum yenen golde de açıkça görülüyordu.

“RÖVANŞTA YOĞUN BİR ATMOSFER OLACAK”

Rövanş maçındaki muhtemel atmosferden de bahseden Corboz, “Lyon, çok sayıda Türk taraftarın maça akın etmesini önlemek amacıyla genel bilet satışlarını durdurdu. Beşiktaş'ın 2017'de Çarşı Berlin ile yaşadığı olaylardan beri durum hep böyle. Stadyum tamamen dolmayacak ancak 35 bin civarındaki Lyon taraftarıyla bile çok yoğun bir atmosfer bekliyorum. Lyon’u yeniden Şampiyonlar Ligi'nde görmek için 6 yıl beklendi. 51 bin taraftarın bulunduğu Prag maçında da atmosfer inanılmazdı. Belki de daha fazlasının yaşanacağı yine çok gürültülü bir atmosfer bekliyorum.” sözlerini sarf etti.

“ZORLU ORTAMLARA ALIŞKINLAR”

Fenerbahçe’nin tur şansıyla ilgili düşüncelerini anlatan Alexandre Corboz, son olarak şunları ekledi:

Hâlâ şansların yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, tarihsel olarak deplasmanlarda zorlanırken, Lyon onlara karşı oynadığı son altı maçta beş galibiyet ve bir beraberlikle yenilgisiz bir performans sergiledi. Lyon'un iyi organize olmuş kolektif oyunu ile Fenerbahçe'nin olağanüstü bireysel yetenekleri arasında bir mücadele olacak. Formda olan bir Talisca, Lukaku veya Greenwood hâlâ fark oluşturabilir. Onlar da zorlu ortamlara alışkınlar. Kalbim Lyon diyor ve iyimserliğimi koruyorum. Çünkü Lyon, Avrupa arenasında köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip. Ama özellikle deplasman golü kuralı kaldırıldığından beri ev sahibi avantajının belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Geçen sezon Lyon, evinde oynadığı birçok önemli maçta zorlanmıştı. Bundan dolayı bu maç, takımın olgunlaşıp olgunlaşmadığını test etmek için iyi bir fırsat olacak.

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