Lyon cephesinden Fenerbahçe maçı sonrası tur itirafı

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Fonseca, Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maçın ardından sarı lacivertlilere övgüde bulunarak taraftarlarına çağrıda bulundu. Harikulade bir takıma karşı taktiksel açıdan çok iyi bir performans sergilediklerini belirten Portekizli hoca, skora rağmen favorinin hâlâ Fenerbahçe olduğunu söyledi. Rövanşta Kadıköy'deki atmosfer gibi bir ambiyans oluşturmaları gerektiğini belirten Fonseca, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Olimpik Lyon'da Teknik Direktör Fonseca, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"FENERBAHÇE HARİKULADE BİR TAKIM"

Zorlu bir atmosferde cesur oynayarak iyi bir performans ortaya koyduklarını kaydeden 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Oldukça zor bir atmosferdi. Lyon oldukça cesur bir oyun sergiledi. Bence çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktiksel açıdan mükemmel bir maç çıkardık. Büyük oyuncuları olan büyük bir kulüp Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan, harikulade bir takım. Biz de oyuna hakimiyet kurduk. Savunmada mükemmele yakın bir oyun oynadık." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe - Lyon

"OPENDA'NIN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM"

Takımın golünü atan Openda hakkında konuşan Fonseca, "Lois Openda'nın performansından mutluyum. Çok sıkı çalıştı. Savunmada da yardım etti. Lyon için değerli bir oyuncu Openda, çok memnunuz, büyük bir oyuncu. İleride daha da önemli bir oyuncu haline gelecek." dedi.

"FENERBAHÇE HÂLÂ FAVORİ"

Turun favorisinin hâlâ Fenerbahçe olduğunu ifade eden Fonseca, "İdeal skor kazanmak olurdu ama bu mümkün olmadı. Şunu anlamak önemli; karşımızda net şekilde favori olan bir ekip vardı. Fenerbahçe hâlâ favori. Ekibim iyi iş çıkardı, tüm oyuncular iyi oynadı. Fenerbahçe'de de çok başarılı oyuncular vardı." diye konuştu.

Fenerbahçe - Lyon

"FENERBAHÇE'NİN ATMOSFERİ GİBİ BİR ATMOSFER OLMALI"

Kadıköy'deki gibi bir atmosfer oluşturmaları gerektiğini belirten Portekizli teknik adam, "Bekliyorum, umuyorum aynı canlı atmosferi oluşturacağız. Taraftar desteği çok önemli. Stadyumumuz dolu olmalı. Böyle yoğun bir atmosfer oluşturmalıyız. Fenerbahçe'nin atmosferi gibi bir atmosfer olmalı. Taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Tur için son dakikaya kadar mücadele etmeliyiz." sözleriyle taraftara çağrı yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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