Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, elemelerde sahne almayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Romelu Lukaku, sarı lacivertli formayı ilk kez giydi. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takım, Lyon ile 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak rövanşta turu geçerek 17 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Lyon ile karşılaştı.

KADIKÖY'DE BERABERLİK ÇIKTI

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe, Lyon ile 1-1 berabere kalarak turu rövanşa bıraktı. Fransız ekibi, müsabakanın 40. dakikasında Belçikalı santrfor Lois Openda ile öne geçti. Sarı lacivertliler, karşılaşmanın 47. dakikasında İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood'un harika golüyle skoru eşitledi.

GREENWOOD'UN İKİNCİ GOLÜ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı lacivertli formayla ikinci golünü Lyon ağlarına bıraktı.

Fenerbahçe - Lyon

TARAFTAR İSTEDİ, ASENSİO GİRDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Marco Asensio'nun oyuna girmesi için uzun süre tezahüratta bulundu.

Teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların isteğinin ardından 73. dakikada İspanyol futbolcuyu Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil etti.

LUKAKU İLK KEZ OYNADI

Sarı lacivertlilerin Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, 82. dakikada Vedat Muriqi'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.

Fenerbahçe - Lyon

NENE, BU SEZON İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, bu sezon ilk kez forma giydi. Fıtık ameliyatı geçiren ve bu sezon başında takımla çalışamayan 23 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Kerem Aktürkoğlu yerine oyuna girdi.

RÖVANŞ FRANSA'DA

Sarı lacivertliler, Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü Konyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, 26 Ağustos Çarşamba günü ise Lyon ile deplasmanda tur mücadelesi verecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Guendouzi'nin kale sahası önüne yaptığı ortaya yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada Olimpik Lyon 1-0 öne geçti. Savunmanın üst üste müdahalelerine karşın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı kapan Tessmann, Tolisso'yu topla buluşturdu. Sağdan son çizgiye inen bu futbolcunun yakın direğe ortasında Openda kafayla topu ağlara yolladı.

Olimpik Lyon, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

52. dakikada Olimpik Lyon etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Openda'nın yerden sert şutunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu alan Tolisso'nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

58. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood'un pasında meşin yuvarlağı alan Talisca rakibinden sıyrılıp ceza sahası önü sağ çaprazından sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

63. dakikada sol kanatta topla buluşan Archie Brown'un ceza sahasına ortasında savunmadan önce yükselen Vedat Muric kafayı vurdu, kaleci Greif meşin yuvarlağı kontrol etti.

80. dakikada orta alanda topla buluşan Guendouzi, soldan atağa katılan Nene'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe - Lyon

KARTAL'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de oynattığı Tarık Çetin, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine Ederson Moraes, Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muric'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Olimpik Lyon karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattını Mason Greenwood, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Vedat Muric'e güvenildi.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, İsmail Yüksek, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

Fenerbahçe - Lyon

LUKAKU İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği listede yer almayan Lukaku, maçın başlamasına 24 saat kala listeye dahil edildi.

Lukaku'nun listeye eklenmesiyle Sidiki Cherif kadrodan çıkarıldı. Gündemde transferi konuşulan genç oyuncu, hafta sonunda Gençlerbirliği müsabakasında da kadroda yer almamıştı.

Yıldız santrfor Lukaku, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Fenerbahçe - Lyon

ASENSİO YEDEK KALDI

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Olimpik Lyon karşısında yedekler arasında yer aldı.

Sezona sakatlık sorunuyla başlayan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısında yedekler arasında kalmıştı.

Yedek kalması gündem olan Asensio, daha sonra Fenerbahçe'nin oynadığı tüm resmi maçlara ilk 11'de başlamış ancak söz konusu müsabakaların tamamında 90 dakikayı tamamlayamamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ardından Olimpik Lyon karşısında da yıldız oyuncuyu kulübeye çekti.

Fenerbahçe - Lyon

EDERSON BU SEZON İLK KEZ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, bu sezon ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştiriler alan tecrübeli kaleci, ülkesiyle Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

Takıma katıldıktan sonra viral enfeksiyon geçiren Ederson, hiçbir resmi müsabakada yer almamıştı.

Ederson, bu sezon ilk resmi maçına Olimpik Lyon karşısında çıktı.

Fenerbahçe - Lyon

VEDAT MURİC İLK KEZ 11

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon ilk transferi olan Muric, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

Sakatlığının geçmesinin ardından Sturm Graz ve Gençlerbirliği müsabakalarında sonrada oyuna dahil olan Muric, ilk kez Olimpik Lyon karşısında 11'de görevlendirildi.

Fenerbahçe - Lyon

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 2 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü müsabakada yer almadı.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosunda yer almayan Jayden Oosterwolde'de takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe - Lyon

YARDIMCI HAKEMDE DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan müsabakanın yardımcı hakemi değişti.

UEFA'dan yapılan ilk açıklamada, Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği müsabakada yardımcıların Eduard Beitinger ve Eric Müller olacağı belirtilmişti.

UEFA, yardımcı hakemlerden Eric Müller'in yerine Christian Gittelmann'ı maça atadı.

Fenerbahçe - Lyon

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Olimpik Lyon mücadelesine yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat ve etrafında toplanan taraftarlar, besteler ve marşlarla coşku yaşadı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, mMsabaka öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde tribünlerde görsel şölende oluşturdu.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olimpik Lyon maçı için stat içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin uygulandığı görüldü.

Taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra stat içerisine alındı. Stat kapıları saat 20.00'den itibaren açıldı ve taraftarlar tribünlerdeki yerlerini aldı.

KÜÇÜK TARAFTAR GÖKTUĞ STATTA AĞIRLANDI

Gençlerbirliği maçında tribünde forması zorla çıkartılan küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı, statta ağırlandı.

Göktuğ, yönetimin davetlisi olarak maçı statta izledi.

UEFA KADROSU

Müsabakanın başlamasına 24 saat kala listeye 2 oyuncu ekleme hakkı bulunan Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Olimpik Lyon maçlarının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriç, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene.

İKİ ŞAMPİYONLUKTA UEFA KARARIYLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMEDİ

Fenerbahçe, UEFA kararıyla Süper Lig'de şampiyon olduğu 2 sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremedi.

Süper Lig'de 2010-11 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi.

Fenerbahçe, 2013-14 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Sarı-lacivertli ekip, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olsa da 2014-15'te Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

"DEVLER LİGİ"NDE 6 KEZ YER ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.

EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-08 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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