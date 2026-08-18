Forması çıkarılan minik Fenerbahçeli Kadıköy’de: Göktuğ’un yüzü bu kez güldü!

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldukları mücadelede üzerindeki forması çıkarılan minik Göktuğ Alımcı'yı Kadıköy'de ağırladı.

Sarı lacivertlilerin Ankara'da Gençlerbirliği ile oynadığı maçta tribünde forması çıkartılan minik taraftar Göktuğ Alımcı, Lyon karşılaşmasını izlemek için Kadıköy’e geldi.

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YILDIRIM İLE BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü'nün Lyon karşılaşmasına davet ettiği minik taraftar, ailesiyle birlikte geldiği Kadıköy'de Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelirken maç öncesi tribünleri gezdi.

Minik Göktuğ Alımcı, Aziz Yıldırım ile birlikte

POLİS MEMURU İLE TRİBÜNLERİ GEZDİ

Gençlerbirliği maçında Göktuğ'u güvenli bölgeye götüren Komiser Yardımcısı Yurduseven, Lyon maçı öncesinde minik taraftarla birlikte tribünleri gezdi.

inik Göktuğ Alımcı ve omiser Yardımcısı Yurduseven

NE OLMUŞTU?

Gençlerbirliği tribününde babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki Fenerbahçeli çocuğun üzerindeki forma, bir kişinin itirazları sonrası çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

EV HAPSİ ALDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti. Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen ve gözaltına alınan Ş.A hakkında ev hapsi kararı verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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