Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Forması çıkarılan minik Fenerbahçeli Kadıköy’de: Göktuğ’un yüzü bu kez güldü!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Forması çıkarılan minik Fenerbahçeli Kadıköy’de: Göktuğ’un yüzü bu kez güldü!

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldukları mücadelede üzerindeki forması çıkarılan minik Göktuğ Alımcı'yı Kadıköy'de ağırladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Sarı lacivertlilerin Ankara'da Gençlerbirliği ile oynadığı maçta tribünde forması çıkartılan minik taraftar Göktuğ Alımcı, Lyon karşılaşmasını izlemek için Kadıköy’e geldi.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye bu olayı konuşuyor! Fenerbahçe forması zorla çıkarılan çocuk Lyon maçına davet edildi
SPOR

Türkiye bu olayı konuşuyor! Fenerbahçe forması zorla çıkarılan çocuk Lyon maçına davet edildi

YILDIRIM İLE BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü'nün Lyon karşılaşmasına davet ettiği minik taraftar, ailesiyle birlikte geldiği Kadıköy'de Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelirken maç öncesi tribünleri gezdi.

Minik Göktuğ Alımcı, Aziz Yıldırım ile birlikte
Başlık ResmiMinik Göktuğ Alımcı, Aziz Yıldırım ile birlikte

POLİS MEMURU İLE TRİBÜNLERİ GEZDİ

Gençlerbirliği maçında Göktuğ'u güvenli bölgeye götüren Komiser Yardımcısı Yurduseven, Lyon maçı öncesinde minik taraftarla birlikte tribünleri gezdi.

inik Göktuğ Alımcı ve omiser Yardımcısı Yurduseven
Başlık Resmiinik Göktuğ Alımcı ve omiser Yardımcısı Yurduseven

NE OLMUŞTU?

Gençlerbirliği tribününde babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki Fenerbahçeli çocuğun üzerindeki forma, bir kişinin itirazları sonrası çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

EV HAPSİ ALDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti. Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen ve gözaltına alınan Ş.A hakkında ev hapsi kararı verildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SALDIRGAN ESKİ CHP'Lİ ÇIKTI
SALDIRGAN ESKİ CHP'Lİ ÇIKTI
Yeni Parti milletvekili bıçaklandı, işte son durumu!
NELER YAPMIŞ NELER!
NELER YAPMIŞ NELER!
Tuğyan'la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
KARTAL'DAN ASENSIO KARARI
KARTAL'DAN ASENSIO KARARI
Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i belli oldu
GÖKTUĞ’UN YÜZÜ BU KEZ GÜLDÜ!
GÖKTUĞ’UN YÜZÜ BU KEZ GÜLDÜ!
Forması çıkarılan minik F.Bahçeli Kadıköy’de
TRABZON'DA İHA PANİĞİ!
TRABZON'DA İHA PANİĞİ!
Araçların üzerine düşüp patladı
8 DAKİKA DAYANABİLDİ
8 DAKİKA DAYANABİLDİ
Musiala ikinci kez baygınlık geçirdi
TÜM DENGELER DEĞİŞEBİLİR
TÜM DENGELER DEĞİŞEBİLİR
Altın yatırımcısına Eylül uyarısı!
"OSIMHEN’LE ÖLÜMCÜL İKİLİ OLUR"
Sörloth için Galatasaray iddiası
SURİYE'DE NÜKLEER ALARM!
SURİYE'DE NÜKLEER ALARM!
Esad rejiminden kaldı: Birkaç ton bulundu
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
YUMURTADA SALMONELLA SALGINI
YUMURTADA SALMONELLA SALGINI
Ülkede alarm: 1 kişi öldü, 200 kişi hastanelik oldu
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
HER CÜMLESİ MİDE BULANDIRIYOR
HER CÜMLESİ MİDE BULANDIRIYOR
Plajdaki tesettürlü kadınları çekip küfür ettiler!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
ABD BASINI DUYURDU!
ABD BASINI DUYURDU!
Türkiye krizinde S-400 için sürpriz seçenekler masada!
USTALARIN
USTALARIN "AL" DEDİĞİ ARABALAR
Hem sorunsuzlar, hem de değer kaybetmiyorlar!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İşte Melih Meriç’e bıçaklı saldırının perde arkası!
İşte Melih Meriç’e bıçaklı saldırının perde arkası!
Kaydet
Trabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı
Araçların üzerine düşen İHA patladı
Kaydet
Jamal Musiala ikinci kez baygınlık geçirdi: 8 dakika dayanabildi
Jamal Musiala ikinci kez baygınlık geçirdi: 8 dakika dayanabildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.