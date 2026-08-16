Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında formasının çıkarılmasıyla gündeme gelen minik taraftar için yeni bir gelişme yaşandı. Tribünde yaşanan olayın ardından Gençlerbirliği yönetimi harekete geçerek küçük taraftar ve ailesiyle ilgili adım attı. Fenerbahçe cephesinden de minik taraftarı sevindirecek bir gelişme geldi. Küçük taraftar, 18 Ağustos'taki Lyon karşılaşmasında sarı-lacivertli tribünlerde olacak. Öte yandan çocuğun formasını çıkarttıran şahıs ise gözaltına alındı.

Süper Lig'in açılış haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gençlerbirliği tribününde babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki Fenerbahçeli çocuğun üzerindeki forma, bazı taraftarların tepkisinin ardından çıkarıldı. Küçük çocuğun yaşadığı anlar tribünde bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında henüz 4 yaşındaki Fenerbahçeli çocuğun üzerindeki forma, bazı taraftarların tepkisi sonrası çıkartıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti. Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Türkiye bu olayı konuşuyor! Fenerbahçe forması zorla çıkarılan çocuk Lyon maçına davet edildi

Olayın ardından formasının çıkarıldığı görüntülerle gündeme gelen minik taraftarın yaşadığı üzüntü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ÖZÜR

Gençlerbirliği Kulübü de olayın ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Kulüp, yaşananların 103 yıllık Gençlerbirliği kültürü ve tribün anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek minik taraftar ve ailesinden özür diledi.

Açıklamada, bir çocuğun tribünde tuttuğu takımın formasını giymesinin kabul edilemez bir müdahaleyle karşılaşmasının kulüp açısından üzüntü verici olduğu vurgulandı.

Gençlerbirliği, olayın takipçisi olacağını ve minik Fenerbahçeli taraftarı tuttuğu takımın formasıyla tesislerinde ağırlamak istediğini duyurdu.

Türkiye bu olayı konuşuyor! Fenerbahçe forması zorla çıkarılan çocuk Lyon maçına davet edildi

FENERBAHÇE'DEN MİNİK TARAFTARA JEST

Yaşananların ardından Fenerbahçe cephesinden de minik taraftarı sevindirecek bir adım geldi. Sarı-lacivertli kulüp, küçük taraftarı 18 Ağustos'ta oynanacak Lyon karşılaşmasında ağırlayacak.

Böylece tribünde yaşadığı üzücü olayla gündeme gelen minik Fenerbahçeli, kısa süre sonra takımının maçında sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte olacak.

Futbolun çocuklar için sevgi, heyecan ve güzel anılar anlamına gelmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatan olayın ardından atılan bu adımlar, minik taraftarın yaşadığı üzüntünün yerini güzel bir anıya bırakmasını hedefliyor.

Türkiye bu olayı konuşuyor! Fenerbahçe forması zorla çıkarılan çocuk Lyon maçına davet edildi

HOLİGANIN ESKİ VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Fenerbahçeli minik taraftarın formasını zorla çıkarttıran "Japon Şenel" lakaplı şahsın kısa süre önce yaptığı konuşmasının görüntüleri bulundu. Gençlerbirliği eski teknik direktörü Volkan Demirel ile konuşan Şenel'in, "Bizim kültürümüzde nezaket, edep, terbiye, merhamet, vicdan ve saygı var." sözleri sosyal medyada gündem oldu.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili yakalanan şüpheli hakkında, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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