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Yeğeni tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetti! Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı

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Osmaniye'deki Farabi Anadolu Lisesi'nde görev yapan edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, okul bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre Bilgili'nin yeğeni olan A.B., tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının aile içi husumetten kaynaklandığı iddia edilirken olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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Olay, merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okulda görev yapan edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, aralarında husumet bulunduğu belirtilen A.B. tarafından ruhsatsız tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yeğeni tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetti! Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı
Başlık ResmiYeğeni tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetti! Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından güvenlik güçlerinin çalışmasıyla şüpheli A.B., saldırıda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay'ın edindiği bilgilere göre saldırının aile içi husumetten kaynaklandığı belirtildi. İlk bilgilere göre A.B.'nin, hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Bilgili'nin yeğeni olduğu öğrenildi.

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VALİ SERDENGEÇTİ'DEN AÇIKLAMA

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, öğretmenin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmadan önce yaptığı açıklamada, saldırgan ile öğretmen arasında daha önceden husumet bulunduğunu ve şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandığını bildirmişti.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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