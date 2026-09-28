İlkay Gündoğan için kritik viraj: Ocakta karar zamanı

Galatasaray'da performansı nedeniyle hedef haline gelen İlkay Gündoğan, son gelişmelerin ardından devre arasında yeniden durum değerlendirmesi yapma kararı aldı.

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Çocukluğunun takımı G.Saray’da forma giymenin mutluluğunu yaşayan İlkay Gündoğan, bu günlerde pek mutlu değil. Bunun sebebi ise yeterince süre alamaması, hedef hâline gelmesi ve eşinin de sosyal medyadan eleştirilere cevap vermesi. Kalitesi ve kariyeri tartışılmaz olan İlkay Gündoğan’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu yaz Suudi Arabistan’dan gelen iki teklifi geri çeviren İlkay, son gelişmelerin ardından devre arasında yeniden durum değerlendirmesi yapma kararı aldı.

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İlkay Gündoğan

YÖNETİMİN TAVRI ÖNEMLİ

Hem kendisinin hem de gönül verdiği Galatasaray’ın zarar görmesini istemeyen İlkay Gündoğan, eğer yönetim ayrılması yönünde bir karar verirse ocak ayında gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Henüz futbola nokta koymayı düşünmeyen 35 yaşındaki İlkay’ın Suudi ekiplerinin ciddi rakamlar önerdiği ancak parayı öncelikleri olarak görmediği için tekliflere olumsuz cevap verdiği belirtildi. Eğer ocak ayında tavır değişirse bu önerilerin yeniden aktif hâle getirilmesi söz konusu.

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