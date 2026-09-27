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Dünya

DEAŞ yine sahnede! Kerkük'te çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var

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DEAŞ yine sahnede! Kerkük'te çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiDEAŞ yine sahnede! Kerkükte çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var

Irak’ın Kerkük kentindeki Altınköprü kasabasında DEAŞ mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çatışmada 2 DEAŞ mensubu öldürülürken, 1 terörist sağ yakalandı; 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

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Irak’ın Kerkük kentinde uzun bir aranın ardından yeniden silah sesleri duyuldu. Altınköprü kasabasında Terörle Mücadele Birimleri, intihar bombacısı olduğu belirtilen 3 DEAŞ mensubuyla çatışmaya girdi. Yaklaşık 2 saat süren çatışmada 1 sivil hayatını kaybederken, 2 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin ise sağ olarak yakalandığı bildirildi. Olayda 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı.

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ALTINKÖPRÜ’DE 2 DEAŞ MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı.

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SALİHİ’DEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DESTEK

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili ve Türkmen milletvekilleri Grup Başkanı Erşet Salihi, Kerkük’te terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin güvenlik güçlerine destek verdi.

Salihi, Altınköprü kasabasında gerçekleştirilen ve 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti.

Erşet Salihi, Kerkük’te güvenlik ve istikrarın korunması için güvenlik güçlerine tam destek verdiklerini belirtti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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