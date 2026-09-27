Türk savaş gemisi NATO görevinde! TCG Burgazada’dan Akdeniz’de gövde gösterisi
TCG Burgazada, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 kapsamında Dynamic Guard-II/26 Tatbikatı’na katıldı. Türk korveti, Yunanistan ve İtalya deniz kuvvetlerine ait gemilerle Taranto Körfezi’nde ortak eğitim gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Burgazada’nın 18 Eylül-4 Kasım 2026 tarihleri arasında SNMG-2 görevinde yer aldığı belirtildi.
Tatbikat kapsamında TCG Burgazada, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Kountouriotis ile İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS Montecuccoli ve ITS Orione gemileriyle birlikte eğitim gerçekleştirdi.
21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Taranto Körfezi’nde düzenlenen eğitimlerde, üç ülkenin deniz kuvvetlerine ait unsurlar birlikte görev yaptı.
TCG Burgazada’nın NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 kapsamında yürüttüğü görevin 4 Kasım 2026'ya kadar devam edeceği bildirildi.