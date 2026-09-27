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Türk savaş gemisi NATO görevinde! TCG Burgazada’dan Akdeniz’de gövde gösterisi

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Türk savaş gemisi NATO görevinde! TCG Burgazada’dan Akdeniz’de gövde gösterisi
Başlık ResmiTürk savaş gemisi NATO görevinde! TCG Burgazada’dan Akdeniz’de gövde gösterisi

TCG Burgazada, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 kapsamında Dynamic Guard-II/26 Tatbikatı’na katıldı. Türk korveti, Yunanistan ve İtalya deniz kuvvetlerine ait gemilerle Taranto Körfezi’nde ortak eğitim gerçekleştirdi.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Burgazada’nın 18 Eylül-4 Kasım 2026 tarihleri arasında SNMG-2 görevinde yer aldığı belirtildi.

Türk savaş gemisi NATO görevinde! TCG Burgazada’dan Akdeniz’de gövde gösterisi
Başlık ResmiTürk savaş gemisi NATO görevinde! TCG Burgazada’dan Akdeniz’de gövde gösterisi

Tatbikat kapsamında TCG Burgazada, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Kountouriotis ile İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS Montecuccoli ve ITS Orione gemileriyle birlikte eğitim gerçekleştirdi.

Türk savaş gemisi NATO görevinde! TCG Burgazada’dan Akdeniz’de gövde gösterisi
Başlık ResmiTürk savaş gemisi NATO görevinde! TCG Burgazada’dan Akdeniz’de gövde gösterisi

21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Taranto Körfezi’nde düzenlenen eğitimlerde, üç ülkenin deniz kuvvetlerine ait unsurlar birlikte görev yaptı.

Türk savaş gemisi NATO görevinde! TCG Burgazada’dan Akdeniz’de gövde gösterisi
Başlık ResmiTürk savaş gemisi NATO görevinde! TCG Burgazada’dan Akdeniz’de gövde gösterisi

TCG Burgazada’nın NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 kapsamında yürüttüğü görevin 4 Kasım 2026'ya kadar devam edeceği bildirildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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