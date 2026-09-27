Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Yunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yunan basınından Türkiye itirafı!
Başlık ResmiYunan basınından Türkiye itirafı! Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransaya geçti

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hayata geçirmek istediği Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantı projesinde gözler yeniden Türkiye'ye çevrildi. Yunan basını, Ankara'nın itirazları nedeniyle deniz tabanı araştırmalarını ilerletemeyen Atina'nın inisiyatifi Fransa'ya bıraktığını yazdı. To Vima, Yunan diplomatların mevcut şartlarda Atina açısından “özellikle elverişli bir senaryo” görmediğini aktarırken, araştırma gemisinin Fransız bayrağı ve mürettebatıyla bölgeye gönderilmesinin planlandığını öne sürüldü.

Kaydet
|

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden To Vima, Doğu Akdeniz’deki elektrik enterkonneksiyon projelerinde Atina'nın büyük bir çıkmaza girdiğini yazdı.

Türkiye yüzünden kağıt üzerindeki projelerini hayata geçiremeyen Miçotakis yönetimi, son çare olarak Fransa'dan yardım beklediklerini yeniden itiraf etti:

"Yunanistan'ın uzun süredir hayata geçirmeye çalıştığı Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantı projesinde yeni bir süreç başladı. Deniz tabanı araştırmalarının yeniden başlatılması için son çare olarak Fransa'dan gelecek hamle bekleniyor."

Gazetenin haberinde, “İnisiyatif Fransızlarda” ara başlığı kullanılarak Atina'nın araştırma gemisini gönderecek Fransa'ya inisiyatifi bıraktığına değinildi.

Yunan basınından Türkiye itirafı! Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransaya geçti
Başlık ResmiYunan basınından Türkiye itirafı! Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransaya geçti

To Vima bunu, Yunanistan'ın Ankara ile yürüttüğü temaslardan istediği sonucu alamamasıyla ilişkilendirdi. Haberde şu değerlendirmeye yer verildi:

"Atina inisiyatifi, Fransız bayrağı taşıyan ve Fransız mürettebatla yola çıkacak araştırma gemisini gönderecek olan Fransa'ya bırakmış durumda."

Yunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"
Başlık ResmiYunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"

YUNAN BASINI: ANKARA İLE GİRİŞİMLER SONUÇ VERMEDİ

Yunan basını, söz konusu kararın arkasındaki Türkiye faktörünü şöyle açıkladı:

"Bunun nedeni, Yunanistan'ın yakın geçmişte projenin sorunsuz şekilde tamamlanmasını hedefleyerek Ankara'yı ikna etme yönündeki tekrarlanan girişimlerinin sonuçsuz kalmasıdır."

İddialara göre kablo meselesi 2024 yazından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmelerde gündeme geldi. Konunun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis arasındaki temaslarda da ele alındığı aktarıldı.

Yunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"
Başlık ResmiYunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"

ATİNA FRANSA'DAN NAVTEX TALEBİNİ BEKLİYOR

Ayrıca Yunanistan, araştırmaların yeniden başlaması için Fransız Büyükelçiliğinden gelecek NAVTEX talebini bekliyor.

Plan kapsamında araştırma gemisinin Fransız bayrağıyla ve Fransız mürettebatla faaliyet göstermesi öngörülüyor. Yunan basını, "Fransız yatırım şirketi Meridiam'ın projede çoğunluk hissesine sahip olması ve Fransız Nexans'ın kablo üreticisi olarak projede yer alması da Paris'in süreçteki ağırlığını artırıyor."şeklinde değerlendirme paylaştı.

Yunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"
Başlık ResmiYunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"

“ANKARA'NIN HİÇ ACELESİ YOK”

To Vima, projede zamanın Atina'nın aleyhine işlediğine de dikkat çekti. Deniz tabanının haritalandırılması ve nihai güzergâhın yıl sonuna kadar belirlenmesi gerektiğine işaret eden gazete, Atina, Paris ve Lefkoşa için zamanın daraldığını, Türkiye açısından ise aynı baskının bulunmadığını yazdı.

Gazete, Ankara'nın yaklaşımını aktarırken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji projelerinde kendi kıta sahanlığına ilişkin hak ve çıkarlarının dikkate alınmasını istediğine işaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin hak ve çıkarlarını göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

Yunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"
Başlık ResmiYunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"

YUNANİSTAN'DA TÜRKİYE ENDİŞESİ

Öte yandan Yunanistan'da Türkiye'ye ilişkin tartışmalar kablo projesiyle sınırlı kalmadı. Yunanistan’ın Türkiye’deki eski Savunma Ataşesi Emekli Korgeneral Lazaros Kampouridis, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemde gerçekleştirdiği tatbikatları hedef alan açıklamalarda bulundu.

Kampouridis, "Türkiye ile savaş başladı; Türkiye psikolojik savaş yürütüyor. Hazırlık süreçlerimizi hızlandırmalıyız" ifadelerini kullanırken, Türk ordusunun gerçekleştirdiği tatbikatların sayısına da dikkat çekti.
"Türkler çok fazla tatbikat yapıyorlar; bu tatbikatlarda gerçek niyetlerini gösteriyorlar" diyen Kampouridis, Denizkurdu Tatbikatı üzerinden de Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulundu.

Emekli Yunan general, “Denizkurdu Tatbikatı'nda Yunan adasının işgal edilmesi senaryosunu gördük. AB'ye olumlu yüzlerini göstermek için üç yıldır yapmıyorlardı ancak artık eski senaryoya geri döndüler” iddiasında bulundu.

Kampouridis ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda artık daha farklı hareket ettiğini savunarak, “Türkiye, AB'ye iyi görünme prangasından kurtuluyor ve vites artırıyor” değerlendirmesini yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
MSB
GÜNDEM

MSB'den, GKRY ve Yunanistan'a "KKTC" uyarısı: Gerekli tüm tedbirler alınmaktadır
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"AFFINI İSTEDİ, KABUL EDİLDİ"
AK Parti'den 'Fatma Betül Sayan Kaya' açıklaması
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
Simitte tarife dışına çıkanlara ceza yağacak
"CHP KİRLİ SÜRECE SOKULDU"
Kılıçdaroğlu'ndan istifalar sonrası arınma mesajı
'
' "TÜRKİYE'YE GELMEM" DEDİ'
Aziz Yıldırım'dan o yıldız hakkında açıklama
1 HAFTA SÜRECEK!
1 HAFTA SÜRECEK!
Metrekareye 50 kilogram düşebilir, sel riski var
'İNİSİYATİF FRANSA'YA GEÇTİ'
'İNİSİYATİF FRANSA'YA GEÇTİ'
Yunan basınından Türkiye itirafı! Miçotakis pes etti
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
Fon soruşturmasında yeni gelişme
'1 MİLYON TL' DETAYI ORTAYA ÇIKTI
'1 MİLYON TL' DETAYI ORTAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, kriz çözülecek
"İÇİMDE UKDE KALDI"
Gökdeniz Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
İngiltere'deki ABD üssünde terör operasyonu!
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
"11, 15 ve 19 yıllık dosyaları aydınlattık"
YÜZYILIN FELAKETİ BÜYÜYOR
YÜZYILIN FELAKETİ BÜYÜYOR
İki ülkede yüzlerce şehir haritadan silindi!
'PARAYI YEDİNİZ Mİ, NE YAPTINIZ?'
'PARAYI YEDİNİZ Mİ, NE YAPTINIZ?'
Fenerbahçe'de kritik genel kurul toplantısı
ÇÖZÜM FORMULÜNÜ AÇIKLADI
ÇÖZÜM FORMULÜNÜ AÇIKLADI
İşte İstanbul'un ihtiyacı olan raylı sistem uzunluğu
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
Meteoroloji sıraladı, İstanbul dahil 26 il listede
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
Şu içine düştüğümüz duruma bakar mısınız?
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
İsrail'in gizlediği Gazze görüntüleri ortaya çıktı!
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim
TRUMP SON KOZUNU KULLANDI
TRUMP SON KOZUNU KULLANDI
ABD ve Çin arasında yapay zeka savaşı!
"YANLIŞ KULAĞIM AMELİYAT EDİLDİ"
Narkozun etkisi geçince hayatının şokunu yaşadı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
1 hafta sürecek! Orhan Şen uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşebilir, sel riski var
1 hafta sürecek! Orhan Şen uyardı
Kaydet
Ömür Usta nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi konusu ve çekim yerleri
Ömür Usta nerede çekiliyor?
Kaydet
Çin'den ABD'ye 'dostluk hediyesi': 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı
15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.