Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hayata geçirmek istediği Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantı projesinde gözler yeniden Türkiye'ye çevrildi. Yunan basını, Ankara'nın itirazları nedeniyle deniz tabanı araştırmalarını ilerletemeyen Atina'nın inisiyatifi Fransa'ya bıraktığını yazdı. To Vima, Yunan diplomatların mevcut şartlarda Atina açısından “özellikle elverişli bir senaryo” görmediğini aktarırken, araştırma gemisinin Fransız bayrağı ve mürettebatıyla bölgeye gönderilmesinin planlandığını öne sürüldü.

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Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden To Vima, Doğu Akdeniz’deki elektrik enterkonneksiyon projelerinde Atina'nın büyük bir çıkmaza girdiğini yazdı.

Türkiye yüzünden kağıt üzerindeki projelerini hayata geçiremeyen Miçotakis yönetimi, son çare olarak Fransa'dan yardım beklediklerini yeniden itiraf etti:

"Yunanistan'ın uzun süredir hayata geçirmeye çalıştığı Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantı projesinde yeni bir süreç başladı. Deniz tabanı araştırmalarının yeniden başlatılması için son çare olarak Fransa'dan gelecek hamle bekleniyor."

Gazetenin haberinde, “İnisiyatif Fransızlarda” ara başlığı kullanılarak Atina'nın araştırma gemisini gönderecek Fransa'ya inisiyatifi bıraktığına değinildi.

Yunan basınından Türkiye itirafı! Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransaya geçti

To Vima bunu, Yunanistan'ın Ankara ile yürüttüğü temaslardan istediği sonucu alamamasıyla ilişkilendirdi. Haberde şu değerlendirmeye yer verildi:

"Atina inisiyatifi, Fransız bayrağı taşıyan ve Fransız mürettebatla yola çıkacak araştırma gemisini gönderecek olan Fransa'ya bırakmış durumda."

Yunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"

YUNAN BASINI: ANKARA İLE GİRİŞİMLER SONUÇ VERMEDİ

Yunan basını, söz konusu kararın arkasındaki Türkiye faktörünü şöyle açıkladı:

"Bunun nedeni, Yunanistan'ın yakın geçmişte projenin sorunsuz şekilde tamamlanmasını hedefleyerek Ankara'yı ikna etme yönündeki tekrarlanan girişimlerinin sonuçsuz kalmasıdır."

İddialara göre kablo meselesi 2024 yazından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmelerde gündeme geldi. Konunun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis arasındaki temaslarda da ele alındığı aktarıldı.

Yunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"

ATİNA FRANSA'DAN NAVTEX TALEBİNİ BEKLİYOR

Ayrıca Yunanistan, araştırmaların yeniden başlaması için Fransız Büyükelçiliğinden gelecek NAVTEX talebini bekliyor.

Plan kapsamında araştırma gemisinin Fransız bayrağıyla ve Fransız mürettebatla faaliyet göstermesi öngörülüyor. Yunan basını, "Fransız yatırım şirketi Meridiam'ın projede çoğunluk hissesine sahip olması ve Fransız Nexans'ın kablo üreticisi olarak projede yer alması da Paris'in süreçteki ağırlığını artırıyor."şeklinde değerlendirme paylaştı.

Yunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"

“ANKARA'NIN HİÇ ACELESİ YOK”

To Vima, projede zamanın Atina'nın aleyhine işlediğine de dikkat çekti. Deniz tabanının haritalandırılması ve nihai güzergâhın yıl sonuna kadar belirlenmesi gerektiğine işaret eden gazete, Atina, Paris ve Lefkoşa için zamanın daraldığını, Türkiye açısından ise aynı baskının bulunmadığını yazdı.

Gazete, Ankara'nın yaklaşımını aktarırken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji projelerinde kendi kıta sahanlığına ilişkin hak ve çıkarlarının dikkate alınmasını istediğine işaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin hak ve çıkarlarını göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

Yunan basınından Türkiye itirafı! "Miçotakis yönetimi pes etti, inisiyatif Fransa'ya geçti"

YUNANİSTAN'DA TÜRKİYE ENDİŞESİ

Öte yandan Yunanistan'da Türkiye'ye ilişkin tartışmalar kablo projesiyle sınırlı kalmadı. Yunanistan’ın Türkiye’deki eski Savunma Ataşesi Emekli Korgeneral Lazaros Kampouridis, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemde gerçekleştirdiği tatbikatları hedef alan açıklamalarda bulundu.

Kampouridis, "Türkiye ile savaş başladı; Türkiye psikolojik savaş yürütüyor. Hazırlık süreçlerimizi hızlandırmalıyız" ifadelerini kullanırken, Türk ordusunun gerçekleştirdiği tatbikatların sayısına da dikkat çekti.

"Türkler çok fazla tatbikat yapıyorlar; bu tatbikatlarda gerçek niyetlerini gösteriyorlar" diyen Kampouridis, Denizkurdu Tatbikatı üzerinden de Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulundu.

Emekli Yunan general, “Denizkurdu Tatbikatı'nda Yunan adasının işgal edilmesi senaryosunu gördük. AB'ye olumlu yüzlerini göstermek için üç yıldır yapmıyorlardı ancak artık eski senaryoya geri döndüler” iddiasında bulundu.

Kampouridis ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda artık daha farklı hareket ettiğini savunarak, “Türkiye, AB'ye iyi görünme prangasından kurtuluyor ve vites artırıyor” değerlendirmesini yaptı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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