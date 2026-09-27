Gazze'de üç yıldır kadın, çocuk demeden masum sivilleri katleden ve tüm kenti devasa bir enkaz yığınına çeviren soykırımcı İsrail rejimi, kendi elleriyle suçüstü yakalandı. İsrail hükümetine ait resmi haritalama servisi GovMap, normal şartlarda sıkı bir sansürle bulanıklaştırdığı kuzey Gazze'ye ait yüksek çözünürlüklü uydu ve hava fotoğraflarını "hata sonucu" sansürsüz olarak yayınladı.

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İsrail hükümetinin resmi haritalama servisi GovMap'te Gazze'nin kuzeyine ait yüksek çözünürlüklü görüntüler kısa süreliğine sansürsüz yayımlandı.

Daha önce bulanıklaştırılan görüntülerde Gazze'deki ağır yıkımın yanı sıra İsrail ordusuna ait en az 11 askeri nokta ortaya çıktı. Görüntülerin fark edilmesinin ardından bölgeler yeniden bulanıklaştırıldı.

İsrailin gizlediği Gazze görüntüleri ortaya çıktı! Sansür yanlışlıkla kalkınca gizli üsler ifşa oldu

BEYT HANUN VE BEYT LAHİA MOLOZ YIĞININA DÖNDÜ: EN AZ 11 ASKERİ ÜS DEŞİFRE OLDU

Açık kaynak istihbaratı (OSINT) hesapları tarafından anında fark edilerek yedeklenen görüntüler, Siyonist rejimin Gazze'de işlediği insanlık suçlarını ve askeri altyapısını açıkça ifşa etti.

Daha önce İsrail içindeki üsler ve Gazze'nin hassas noktaları üzerinde uygulanan perdenin kalkmasıyla ortaya çıkan tablo şöyle:

Ekim 2023'ten bu yana katil ordunun bombardımanıyla Beyt Hanun, Beyt Lahia, Şucaiyye ve Cibaliye gibi yerleşim yerlerinde taş üstünde taş kalmadı.

İsrail'in gizlediği Gazze görüntüleri ortaya çıktı! Sansür yanlışlıkla kalkınca gizli üsler ifşa oldu

Tüm mahalleler moloz yığınına döndü. BM verilerine göre Gazze'deki yapıların yüzde 82'si hasar görürken, 134 binden fazla konut tamamen yerle bir edildi.

İsrail'in gizlediği Gazze görüntüleri ortaya çıktı! Sansür yanlışlıkla kalkınca gizli üsler ifşa oldu

GİZLİ ASKERİ SAHALAR DEŞİFRE OLDU

Tampon bölge içerisinde İsrail ordusuna ait en az 11 gizli askeri saha, karargah ve yığınak noktası net bir şekilde haritada görüntülendi. Zeitoun'dan Karni sınır kapısına kadar pek çok noktanın işgalci askerler tarafından ileri harekat üssü olarak kullanıldığı belgelendi.

İsrail'in gizlediği Gazze görüntüleri ortaya çıktı! Sansür yanlışlıkla kalkınca gizli üsler ifşa oldu

SİYONİST REJİM PANİKTE: "İNCELEME BAŞLATTIK" AÇIKLAMASI

The Times of Israel gazetesinin de doğruladığı skandal sonrasında açık kaynak araştırmacıları, GovMap'in bu hamlesinin yeni bir politikanın parçası mı yoksa büyük bir teknik skandal mı olduğunu tartışırken, ordu yetkilileri ise "görüntüleri incelediklerini" söyleyerek krizi gizlemeye çalıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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