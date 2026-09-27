Televizyon programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Erol, bu kez ekranlardan farklı bir işle gündeme geldi. Ticarete adım atan ünlü sunucu, giyim sektöründe faaliyet gösterecek yeni mağazasının kapılarını açtı.

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Televizyon ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, bu kez ekrandan farklı bir işle gündeme geldi. Giyim sektörüne adım atan ünlü sunucu, kendi mağazasını açarak ticaret dünyasına giriş yaptı. Erol’un yeni girişimi, yakın çevresi ve dostları tarafından da büyük bir mutlulukla karşılandı.

Ünlü sunucu Esra Erol’dan sürpriz hamle! Ticarete atıldı, yeni mağazasının kapılarını açtı

YAKIN ÇEVRESİ AKIN ETTİ

İstanbul’da bir AVM’de açılışı yapılan mağazaya Erol’un yakın çevresi ve arkadaşları adeta akın etti. Ünlü sunucunun yeni işine destek veren isimlerden biri ise oyuncu Bergüzar Korel oldu. Erol’un yakın arkadaşlarından olan Korel, mağaza açılışının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arkadaşını tebrik etti.

Ünlü sunucu Esra Erol’dan sürpriz hamle! Ticarete atıldı, yeni mağazasının kapılarını açtı

“YENİ MAĞAZAN BOL BEREKETLİ OLSUN GÜZELİM”

Korel, Esra Erol’a yönelik mesajında, “Yeni mağazan hayırlı uğurlu bol bereketli olsun benim güzelim.” ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Esra Erol’dan sürpriz hamle! Ticarete atıldı, yeni mağazasının kapılarını açtı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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