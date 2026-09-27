Bu yıl 21'incisi düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026, 114 ülkeden 50 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuarda, 70’ten fazla ülkeden gelen 400’ün üzerinde uluslararası alım heyeti Türk üreticileriyle 5 binden fazla B2B görüşme gerçekleştirildi. Yeni ihracat bağlantıları, ortaklık ve yatırım görüşmelerinin yapıldığı fuarda toplam 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor.

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İstanbul, dört gün boyunca küresel ticaretin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. MÜSİAD tarafından 21'incisi düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı, yerli ve yabancı firmaların yoğun katılımıyla tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı fuar, Türkiye'nin üretim kapasitesini, ihracat gücünü ve yatırım potansiyelini dünyaya tanıtan en büyük ticaret organizasyonlarından biri olarak öne çıktı.

MÜSİAD EXPO’ya yabancı akını! 114 ülkeden 50 bin ziyaretçi geldi

TİCARET KÖPRÜSÜ KURULDU

Fuarın en dikkat çeken yönlerinden biri de uluslararası yatırımcı ilgisi oldu. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve Avrupa'dan gelen iş insanları Türk üreticilerle bire bir görüşmeler yaptı.

MÜSİAD EXPO’ya yabancı akını! 114 ülkeden 50 bin ziyaretçi geldi

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD EXPO'nun ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olmanın ötesinde, yeni ortaklıkların kurulduğu ve kalıcı ticaret ağlarının oluşturulduğu uluslararası bir ekosistem olduğunu belirtti. Bu yıl 114 ülkeden 50 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi ve 70'ten fazla ülkeden gelen 400'ü aşkın nitelikli alım heyetini Türk üreticilerle aynı masada buluşturduklarını ifade eden Özdemir, hedeflerinin en az 5 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturmak olduğunu söyledi.

MÜSİAD EXPO’ya yabancı akını! 114 ülkeden 50 bin ziyaretçi geldi

İHRACATA KATKI SUNACAK

Özdemir, Türkiye'nin yalnızca üretim yapan bir ülke değil, küresel ticaret koridorlarının merkezinde yer alan bir üretim ve yatırım üssü hâline geldiğini belirterek, yeni pazarlara açılmanın ve kalıcı güven ilişkileri kurmanın fuarın temel amacı olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin savunma sanayi, makine, otomasyon, enerji, gıda ve tarım gibi stratejik sektörlerde sahip olduğu üretim kabiliyetinin dünya vitrinine taşındığını vurgulayan Özdemir, uluslararası alım heyetlerinin doğrudan üreticiyle buluşmasının ihracata önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

MÜSİAD EXPO’ya yabancı akını! 114 ülkeden 50 bin ziyaretçi geldi

YAPAY ZEKÂ VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKTI

Fuar boyunca sanayiden savunma sanayine, enerjiden makineye, otomasyondan tarıma, tekstilden sağlığa kadar onlarca sektör temsil edilirken, yapay zekâ destekli üretim sistemleri, dijital dönüşüm çözümleri, robotik otomasyon ve akıllı fabrika teknolojileri çok sayıda uluslararası yatırımcının ilgi odağı hâline geldi. Savunma sanayinde ise insansız hava araçları, akıllı mühimmat sistemleri, elektronik harp teknolojileri ve yeni nesil savunma çözümleri fuarın en yoğun ziyaret edilen stantlarında sergilendi. Tarım teknolojilerinde akıllı sulama sistemleri, tarım dronları ve dijital sera çözümleri dikkat çekerken, enerji sektöründe batarya depolama sistemleri ve yenilenebilir enerji teknolojileri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Sanayi, teknoloji, savunma, tarım, enerji, sağlık, lojistik, tekstil, mobilya ve finans gibi çok sayıda sektörü aynı çatı altında buluşturan organizasyon, hem katılımcı firma sayısı hem de uluslararası ziyaretçi yoğunluğu bakımından bugüne kadarki en kapsamlı MÜSİAD EXPO organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

MÜSİAD EXPO’ya yabancı akını! 114 ülkeden 50 bin ziyaretçi geldi

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ GÜCÜ DE SAHAYA ÇIKTI

MÜSİAD EXPO 2026'nın teknoloji katılımcıları arasında yer alan Tise Teknoloji, mühendislikten yazılıma, elektronik güvenlikten network altyapılarına kadar uzanan teknoloji ekosistemini iş dünyasıyla buluşturdu. 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, fuarda güvenlik teknolojileri, otomasyon, profesyonel ses ve görüntüleme sistemleri ile yazılım çözümlerini tanıttı. Tise Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Erdem, Tise Teknoloji'nin 20 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye'nin dört bir yanında uçtan uca teknoloji projeleri gerçekleştirdiğini belirterek, Siemens, LDA ve Dahua gibi global markalarla geliştirilen iş birliklerini mühendislik gücüyle birleştirdiklerini söyledi. Bugün 140 kişilik uzman kadrosu ve 81 ildeki teknik hizmet ağıyla hizmet verdiklerini ifade eden Erdem, şirketin Corvus Hub, Milvus ve Ticreas markalarıyla yazılım alanındaki yatırımlarını sürdürdüğünü, Tinox markasıyla da endüstriyel bağlantı elemanları üretiminde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

MÜSİAD EXPO’ya yabancı akını! 114 ülkeden 50 bin ziyaretçi geldi

FUARDA TEKNOLOJİ VE SAVUNMA RÜZGÂRI

Altınay’dan insansız sistemler

Altınay Savunma Teknolojileri, fuarda insansız hava sistemleri, hareket kontrol ve savunma teknolojilerini sergiledi. Şirketin standı, yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu.

TURAÇ’TAN “DRONE KALKANI”

Savunma sanayisinin dikkat çeken firmalarından Turaç, küçük ve FPV tipi dronlara karşı geliştirilen “Drone Kalkanı” sistemini MÜSİAD EXPO’da tanıttı. Sistem, yakın mesafedeki drone tehditlerine karşı geliştirildi.

ROKETSAN VE TUSAŞ DA FUARDA

Savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ROKETSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da fuarın savunma sanayii katılımcıları arasında yer aldı. Fuar, savunma teknolojilerinin uluslararası iş dünyasıyla buluştuğu önemli platformlardan biri oldu.

YILDIZ TEKNOPARK’TAN YAPAY ZEKÂ

YTÜ Yıldız Teknopark, bünyesindeki teknoloji şirketleriyle fuarda yer alırken, yapay zekâ platformu STARBOARD AI’ı da ziyaretçilerin ilgisine sundu. Teknoloji ekosistemi yatırımcılar ve uluslararası iş dünyasıyla buluştu.

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