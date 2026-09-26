İstanbul dahil 14 ilde hava hareketleniyor! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yarın birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 14 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Marmara Denizi'nde de fırtına etkili olacak.

Özetle Kaydet a- | +A

Eylül ayının son günlerine yaklaşılırken hava yeniden hareketleniyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yarın birçok kentte gök gürültülü sağanak etkili olacak, Marmara'da ise fırtına alarmı verilecek. Birçok kent için sarı kodlu uyarı verilirken, pazar planı yapanların dikkatli olması istendi.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

27 Eylül 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

BİRÇOK KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın kuvvetli sağanak beklenen illeri peş peşe açıkladı ve bu iller için sarı kodlu uyarı verdi.

Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istenen iller şöyle:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Uşak

MARMARA'DA FIRTINA BEKLENTİSİ

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde, saatte 50 ile 75 kilometre hızla ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın sabahtan itibaren etkisini kaybedeceği ifade edilen açıklamada, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

İl geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala