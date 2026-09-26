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The Economist'ten ses getirecek Türkiye analizi! "Amerika çekiliyor, güç boşluğunu Ankara dolduracak"

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The Economist'ten ses getirecek Türkiye analizi!
Başlık ResmiThe Economistten ses getirecek Türkiye analizi! Amerika çekiliyor, güç boşluğunu Ankara dolduracak

İngiliz The Economist dergisi, ABD'nin onlarca yıldır Orta Doğu'da sürdürdüğü hegemonyanın sona yaklaşmakta olduğunu öne sürdüğü kapsamlı analizinde, bölgede oluşacak yeni güç dengesine mercek tuttu. Dergi, ABD'nin geri çekilmesiyle bölgede ağırlığını artırabilecek üç ülke arasında Türkiye'yi de gösterirken Ankara'nın Suriye ve Irak'taki rolüne, Arap ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilere ve savunma sanayisine değindi.

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Şubat ayında başlayan ve aylardır devam eden İran savaşının gölgesinde Orta Doğu'daki dengeler yeniden şekillenirken, İngiliz The Economist dergisi bölgenin geleceğine ilişkin yeni bir analiz yayımladı.

Washington'ın onlarca yıldır Orta Doğu'da sürdürdüğü hakimiyet döneminin sona yaklaştığını savunan dergi, ABD'nin geri çekilmesiyle ortaya çıkacak yeni güç denklemine mercek tuttu.

The Economistten ses getirecek Türkiye analizi! Amerika çekiliyor, güç boşluğunu Ankara dolduracak
Başlık ResmiThe Economistten ses getirecek Türkiye analizi! Amerika çekiliyor, güç boşluğunu Ankara dolduracak

The Economist, yeni dönemde bölgede ağırlığını artırabilecek üç gücü sıralarken Türkiye'ye geniş yer ayırdı. Ankara'nın Arap ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilerden Suriye ve Irak'taki rolüne kadar birçok başlığa dikkat çeken dergi, Türkiye'nin bölgedeki konumunu ayrıntılı şekilde ele aldı:

“İkinci bölgesel güç, Arap ülkeleriyle sessizce daha yakın ilişkiler kuran Türkiye'dir.”

Irak ile geliştirilen ilişkilere de değinen The Economist, Ankara ile Bağdat'ın ticaret yolları, su kaynakları gibi başlıklarda birlikte hareket ettiğini yazdı.

Türkiye'nin bölgesel politikasında ideolojiden çok pragmatizmin öne çıktığı değerlendirmesine yer veren dergi, savunma sanayisi ve inşaat şirketlerinin bölgedeki faaliyetlerine de işaret etti:

"İkinci bölgesel güç, Arap ülkeleriyle sessizce daha yakın ilişkiler kuran Türkiye’dir. Türkiye, Suriye’deki yeni yönetiminin ana destekçisi haline geldi. Irak’la birlikte ticaret yolları, su kaynakları ve terörle mücadele konularında yakın çalışmalar yürütiyor. Geçtiğimiz aylarda Pakistan ve Suudi Arabistan’la güvenlik anlaşmaları imzaladı. Her ne kadar geçmişte farklı siyasi duruşları olmuş olsa da, Türkiye tamamen pragmatiktir; savunma sanayii, inşaat ve stratejik ortaklıklar üzerinden bölgede vazgeçilmez bir güç konumundadır."

"ABD'NİN MİADI DOLDU"

The Economist'in analizinin merkezinde ise ABD'nin Orta Doğu'daki geleceği yer aldı. Dergi, Washington'ın son yıllarda yürüttüğü savaşlar, gizli operasyonlar ve diplomatik girişimlere işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Üç savaş, sayısız gizli operasyon ve görünüşe göre sonu gelmeyen diplomasi turlarından sonra, Amerika'nın kendi tasarımlarını dayatma girişimleri miadını doldurdu.”

ABD'nin İngiltere, Fransa ve Rusya gibi bölgede etkin olmaya devam edeceği, terörle mücadele dahil çıkarlarını korumak amacıyla zaman zaman askeri güç kullanabileceği belirtildi. Ancak dergiye göre Washington bundan sonra “mimar rolünden vazgeçecek.”

ABD'NİN GERİ ÇEKİLİŞİNE İKİ İŞARET

The Economist, ABD'nin bölgedeki taahhütlerini azaltmaya başladığı görüşünü desteklemek için iki gelişmeye dikkat çekti.

Dergiye göre bunlardan ilki, Washington'ın Kızıldeniz'de Husilere karşı Suudi Arabistan'la birlikte saldırı düzenlemeyi reddetmesi ve bunun yerine Amerikan gemilerinin güvenliği için ayrı görüşmeler yürütmesiydi.

İkinci işaret olarak ise ABD'nin bölgedeki askeri varlığının geleceği gösterildi. Analizde, savaş öncesinde 19 üste yaklaşık 30 ila 40 bin Amerikan askerinin bulunduğu ancak üslerin dron ve ucuz füzelere karşı kırılganlığının ortaya çıktığı belirtildi.

“ÜÇ ÜLKE BU BOŞLUĞU DOLDURABİLECEK AĞIRLIĞA SAHİP”

ABD'nin etkisinin azalmasının ardından ortaya çıkabilecek bölgesel denklemi değerlendiren The Economist, İran, Türkiye ve İsrail'i öne çıkardı:

“Bölgenin ülkelerinden üçü bu boşluğu doldurmaya başlayacak ağırlığa sahip ve bunların hiçbiri Arap değil.”

Dergi İran'ı üç güç arasında "en tehlikelisi" olarak tasvir edilirken, İsrail'i ise bölgenin "baskın askeri ve istihbarat gücü” olarak tanımladı.

Türkiye içinse Arap ülkeleriyle gelişen ilişkiler, Suriye'deki rol, Irak'la iş birliği ve ekonomik çıkar odaklı yaklaşım öne çıkarıldı.

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The Economist, üç bölgesel gücün yükselişinin yeni rekabetleri de beraberinde getirebileceğine işaret ederek şu değerlendirmeye yer verdi:

“Bu üç ülkenin birbirleriyle barış içinde yaşaması pek muhtemel değildir. İsrail ve Türkiye halihazırda Suriye'de karşı karşıya gelmiş durumdadır. İsrail ile İran'ın savaşla ilgili bitmemiş hesapları var. İran ve Türkiye ise kadim imparatorluk rakipleridir.”

ABD'nin geri çekilmesinin bölge ülkeleri açısından hem fırsat hem de risk oluşturabileceği belirtilerek Orta Doğu'nun bundan sonraki düzeninin dışarıdan dayatılmak yerine giderek bölgesel aktörler tarafından şekillendirileceği görüşüne yer verildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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