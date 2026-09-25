A Milli Takım'dan Uluslar Ligi'ne moralsiz başlangıç: Maçta bir gol ve bir kırmızı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de karşılaştığı Fransa'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Milli file bekçisi Uğurcan Çakır, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Zinedine Zidane yönetiminde ilk maçına Türkiye karşısında çıkan Horozlar, sahadan üç puanla ayrıldı. Fransa karşısında yedinci maçına çıkan ay yıldızlılar, beşinci yenilgisini yaşadı. Millilerin rekabette bir galibiyeti bulunurken diğer karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Tarihindeki 655. müsabakasına Fransızlar karşısında çıkan A Milli Futbol Takımı; 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 244 mağlubiyet elde etti. Türkiye, Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında İtalya ile karşılaşacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk mücadelesinde Zinedine Zidane ile ilk maçına çıkan Fransa'yı konuk etti.

KOCAELİ'DE TEK GOL

Kocaeli Stadı'ndaki mücadelede A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Zidane'ın ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Kylian Mbappe attı.

MBAPPE DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mbappe, müsabakanın ikinci devresinde attığı gol sonrası sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.

UĞURCAN ÇAKIR İHRAÇ EDİLDİ

A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Uğurcan Çakır, VAR uyarısı sonrası ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAIGNAN'I GEÇEMEDİK

Ay yıldızlılar; Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Arda Güler ile gole yaklaşsa da Fransız file bekçisi Maignan'ı geçemedi.

Türkiye - Fransa

FRANSIZLARA KARŞI 5. YENİLGİ

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında oynayacakları maçla 7. kez karşılaştı. Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

AY YILDIZLILARIN 655. MAÇI

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 655. müsabakaya çıktı. Ay yıldızlılar, geride kalan 655 maçta 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 244 mağlubiyet elde etti.

BİR SONRAKİ RAKİPLER

Fransa, bu galibiyetle Uluslar A Ligi 1. Grup'ta puanını 3 yaptı. A Milli Futbol Takımı ise turnuvaya puansız başladı. Türkiye, Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında İtalya ile karşılaşacak. Fransa ise Belçika ile karşılaşacak.

Türkiye - Fransa

MAÇTAN KRİTİK ANLAR

17. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyonu Fransa yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Olise ceza sahasına girip penaltı noktası üzerindeki Mbappe'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada milliler hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza sahası içine girip penaltı noktasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

28. dakikada sağ kanatta topu alan Arda Güler, ceza sahası içine hareketlenen Can Uzun'a ortaladı. Bu futbolcu altıpas önünde sırtı kaleye dönük şekilde kafa vuruşunu yaptı, kaleci Maignan meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada Fransa tehlikeli geldi. Olise'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone, geriden atağa katılan Cherki'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, müsait pozisyonda yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak Merih Demiral kayarak müdahalesiyle gole engel oldu.

43. dakikada sağ kanatta topu alan Olise, Can Uzun'dan sıyrılıp uzaktan sert vurdu, kaleci Uğurcan son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49. dakikada Arda Güler'in, düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği meşin yuvarlak baraja çarpıp direğin yanından kornere çıktı.

50. dakikada soldan kazanılan korner atışında Arda Güler ceza sahası içine ortaladı. Boş pozisyondaki İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda, kaleci Maignan son anda topu kornere tokatladı.

54. dakikada Fransa öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı topu kapan Olise, soldan atağa katılan Mbappe'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Olise, sağdan ceza alanına giren Kounde'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

74. dakikada Fransa savunmasının çıkaramadığı topu kapan Arda Güler'in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, kaleci Maignan topu kornere çeldi.

76. dakikada sağdan son çizgiye inen Zeki Çelik'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Abdülkerim Bardakcı'nın röveşata vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

84. dakikada orta sahadan atılan derin pasa hareketlenen Barcola, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kalesini terk eden Uğurcan gole engel oldu. VAR uyarısı sonrasında 87. dakikada pozisyonu yeniden izleyen hakem Felix Zwayer, Uğurcan Çakır'ın ceza sahası dışında elle oynadığına hükmederek bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

A Milli Takım, rakibine 1-0 mağlup oldu.

MONTELLA'NIN KADRO TERCİHİ

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, forvette Barış Alper Yılmaz'a forma verdi.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Okan Kocuk, Emirhan Topçu, Melih Kabasakal, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Aral Şimşir, yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Orkun Kökçü'nün yanı sıra Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Adil Demirbağ, Mustafa Eskihellaç ve Bartuğ Elmaz maç kadrosunda yer alamadı.

Milli futbolcular ısınmaya, geçen ay yaşamını yitiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. Stadyum ekranlarında da Ebubekir Uçar ile birlikte 23 Eylül'de hayatını kaybeden Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender'in fotoğrafları yer aldı.

Türkiye - Fransa

BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

MELİH İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen Melih Kabasakal, maç kadrosunda da yer aldı.

Trabzonspor forması giyen Melih, ilk 11'de ise yer bulamadı.

Türkiye - Fransa

MERT GÜNOK'A FORMA TAKDİMİ

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan kaleci Mert Günok'a karşılaşma öncesinde milli takım forması takdim edildi.

Mert'e, milli takımda giydiği ve tüm takımın imzaldığı 1 numaralı formanın takdimini TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptı.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Fransa ile oynadığı mücadeleye taraftarların ilgisi büyük oldu.

Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünler tamamen doldu.

Türkiye ile Fransa arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadı'nın Hodri Meydan tribününde dev Türk bayrağı açıldı.

Taraftarlar da "Vatan sana canım feda" tezahüratlarında bulundu.

Türkiye - Fransa

ZİNEDİNE ZİDANE'IN İLK MAÇI

Fransa'da Didier Deschamps'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Zinedine Zidane, takımının başındaki ilk maça Türkiye karşısında çıktı.

Zidane, ilk maçında takımını sahaya, Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Dembele, Cherki, Olise ve Mbappe ilk 11'ini sürdü.

Türkiye - Fransa

MBAPPE İLK 11'DE

Fransa'da hafif sakatlığı nedeniyle Türkiye karşısında oynayıp oynamayacağı maç gününe kadar belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe, ilk 11'de yer aldı.

Teknik direktör Zinedine Zidane, dün düzenlenen basın toplantısında Mbappe'nin durumunun şüpheli olduğunu açıklamıştı.

Mbappe, Real Madrid'den takım arkadaşı olan Arda Güler'le karşılaşma öncesinde sahaya çıkış tünelinde bir süre sohbet etti.

Türkiye - Fransa

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

FRANSA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Defans: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennais), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih)

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala