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Dünya

Trump'ın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor! Dünyanın konuştuğu Turhan Mildon kimdir?

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Trump'ın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor! Dünyanın konuştuğu Turhan Mildon kimdir?
Başlık ResmiTrumpın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor! Dünyanın konuştuğu Turhan Mildon kimdir?

Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve eski New Jersey ABD Savcısı Alina Habba, Türk iş insanı Turhan Mildon ile evlenmeye hazırlanıyor. ABD basını çiftin cumartesi günü nikah masasına oturacağını yazarken, New York Post'un "Türk milyarder" olarak tanıttığı 29 yaşındaki Mildon gündeme oturdu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın bir dönem kişisel avukatlığını yapan ve daha sonra New Jersey ABD Savcılığı görevini yürüten Alina Habba'nın Türk iş insanı Turhan Mildon ile evleniyor.

ABD basınına yansıyan haberlere göre çiftin cumartesi günü nikah masasına oturması bekleniyor.

Trumpın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor! Dünyanın konuştuğu Turhan Mildon kimdir?
Başlık ResmiTrumpın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor! Dünyanın konuştuğu Turhan Mildon kimdir?

New York Post'un The Correspondent'a dayandırdığı habere göre 42 yaşındaki Alina Habba ile 29 yaşındaki Turhan Mildon nişanlandı. Çiftin cumartesi günü, yeri kamuoyuyla paylaşılmayan bir törenle evlenmeye hazırlandığı duyuruldu.

TURHAN MİLDON KİMDİR?

ABD basınının "Türk milyarder" olarak tanıttığı 29 yaşındaki Turhan Mildon, 1967 yılında büyükbabası tarafından kurulan Miller Holding'in CEO'su. Mildon, aile şirketinin üçüncü kuşak yöneticisi olarak uluslararası yatırımların başında bulunuyor.

New York Post, Mildon'un şirketin faaliyetleri kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Venezuela'da çeşitli temas ve bağlantılar geliştirdiğini yazdı.

İLK KEZ WASHINGTON'DA TANIŞTILAR

Habba ile Mildon'un yolları bu yılın başlarında Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen bir etkinlikte kesişmişti.

İkili nisan ayında Beyaz Saray Muhabirler Derneği Yemeği'nde kamuoyu önünde birlikte görüldü. Ardından 4 Temmuz'da Washington'daki özel kulüp Executive Branch'te beraber görüntülenmişti.

Çift son olarak Florida'nın West Palm Beach kentindeki Polo Room restoranının dışında basına demeç verdi. Habba'nın parmağındaki büyük pırlanta yüzük de ABD basınının dikkatini çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde Daily Mail, yüzüğün en az 23 karat olduğunun tahmin edildiğini yazdı.

Trumpın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor! Dünyanın konuştuğu Turhan Mildon kimdir?
Başlık ResmiTrumpın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor! Dünyanın konuştuğu Turhan Mildon kimdir?

TRUMP'IN KİŞİSEL AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI

Alina Habba, Trump'ın 2021 yılında kendisini kişisel avukatı olarak görevlendirmesinin ardından ABD kamuoyunda geniş çapta tanındı.

Habba daha sonra Beyaz Saray'da başkan danışmanı olarak görev yaptı ve New Jersey ABD Savcılığının başına getirildi.

Habba'nın geçen aralık ayında bu görevinden ayrılmasının ardından ikinci eşi Gregg Reuben'den boşandığı belirtildi.

New York Post'a göre Turhan Mildon ile yapılacak evlilik, Habba'nın üçüncü evliliği olacak.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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