Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Girne faciasında yeni gelişme! Filo Jet'in kara kutusuna ulaşıldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Girne açıklarında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise kayıp olduğu Filo Jet faciasında arama çalışmaları sürüyor. Günlerdir 554 metre derinlikteki batık üzerinde çalışan ekipler geminin ulaşılmadık bölümünü bırakmadı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, son durumu kayıp yolcuların aileleriyle paylaşırken kazanın aydınlatılması açısından kritik öneme sahip yeni bir bulguya ulaşıldığını duyurdu.

Kaydet
|

KKTC'de 30 Ağustos'ta yaşanan Filo Jet faciasında kayıp 13 kişiyi bulmak için sürdürülen çalışmalar yeni bir aşamaya geçti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geminin tüm bölümlerinin tarandığını bildirirken, kazanın aydınlatılmasında kritik öneme sahip Seyir Veri Kaydedicisi'ne (VDR) de ulaşıldığını duyurdu.

Kayıp vatandaşların yakınlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirten Üstel, aramalara ilişkin görüntülerin de ailelerle paylaşıldığını aktardı.

Girne faciasında yeni gelişme! Filo Jet'in kara kutusuna ulaşıldı
Başlık ResmiGirne faciasında yeni gelişme! Filo Jet'in kara kutusuna ulaşıldı

ARAMALARA TCG IŞIN VE TCG ALEMDAR DA KATILDI

Üstel paylaşımında, "Gerçekleşen deniz faciasıyla ilgili bugün gelinen son aşama hakkında kayıp vatandaşlarımızın yakınlarına detaylı bilgi vermek üzere bir sunum gerçekleştirdik.

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletimiz, kayıplarımıza ulaşmak için elindeki tüm imkanları seferber etmiş ve gereken tüm çabayı ortaya koymuştur.

Girne faciasında yeni gelişme! Filo Jet'in kara kutusuna ulaşıldı
Başlık ResmiGirne faciasında yeni gelişme! Filo Jet'in kara kutusuna ulaşıldı

Arama çalışmaları ilk etapta TCG IŞIN ile başladı. İkinci etapta TCG ALEMDAR da çalışmalara katıldı ve iki gemi birlikte görev yaptı. Ardından derin su arama çalışmalarına imkan sağlayan Optimus Prime–Derin Su gemisi de çalışmalara dahil oldu. Deniz kuvvetlerimizin unsurları, arama ekipleri ve teknik imkanlarla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük.

"VDR BULUNDU, POLİSE TESLİM EDİLDİ"

Bugünkü sunumda, Derin Su şirketinin sahibi Orhan Taktak yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Geminin içinin nasıl tarandığı ve kesilerek her bölümüne nasıl ulaşıldığı görüntülerle aktarıldı. Her metrekare, her çanta ve her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı.

Geçen hafta bulunan naaşa da son derece güç şartlarda ulaşıldı. Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor.

Bugün bulunan VDR, yani Seyir Veri Kaydedicisi, polise teslim edildi. Gerekli incelemeler ilgili makamlar tarafından yapılacaktır.
Devlet olarak tüm imkanlarımızı ortaya koyduk. Eldeki bütün imkanlar kullanıldı. Dünyadaki arama kurtarma çalışmalarında kullanılan imkanları seferber ettik. Arama çalışmalarında değerlendirilebilecek imkanları denemeye devam edeceğiz.

Ailelerimizin endişesini yürekten paylaşıyorum. Arama çalışmalarından vazgeçmeyeceğiz. Tüm kayıp yakınlarımıza metanet ve sabır diliyorum. Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yapacak, tüm imkanlarımızla kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Devam eden hukuki süreçleri de yakından takip ediyoruz. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa, yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek.

Arama çalışmalarına katkı sağlayan ve insanüstü gayret gösteren tüm ekiplere halkımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Girne
GÜNDEM

Girne'de batan gemiden kahreden haber! Ölü sayısı 15'e yükseldi

FACİAYA İLİŞKİN SORUŞTURMADA ÖNEMLİ DETAY: LİMANA BİLDİRİLSEYDİ SEYİR İZNİ VERİLMEYECEKTİ

Öte yandan Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada, geminin kazadan önce geçirdiği tamirata ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Girne Kaza Mahkemesi'nde verilen polis şahadetine göre, geminin ana yapısal parçalarından biri olan "bodoslama" bölümündeki hasarın tersanede profesyonel şekilde onarılması gerekirken, tamiratın Girne Limanı'nda yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında görüşüne başvurulan üç gemi mühendisi, bodoslamanın geminin ana konstrüksiyonunun bir parçası olduğunu ve özellikle önden gelebilecek darbelerin karşılanmasında önemli görev üstlendiğine dikkat çekti.

BOYA, SİLİKON VE YAPIŞTIRICIYLA TAMİR EDİLMİŞ

Mahkemeye sunulan bilgilere göre yaklaşık 1 metrelik bölümde yapılan tamiratta boya, silikon ve ikili yapıştırıcı kullanıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Polis, Girne Limanlar Dairesi'nin yapılan tamirattan haberdar edilmediğinden bahsetti. Mahkemede, tamiratın Limanlar Dairesi'ne bildirilmesi halinde gemiye seyir izni verilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

9 ZANLININ TUTUKLULUĞU UZATILDI

Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi, kaptanlar, makinistler ve mürettebattan oluşan 9 zanlı beşinci kez hakim karşısına çıktı. Tamiratı kimlerin yaptığı, şirket yönetimi ile kaptanların işlemden haberdar olup olmadığı ve hasarın neden yetkili makamlara bildirilmediğine ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Faciaya ilişkin bugüne kadar 320'den fazla kişinin ifadesine başvurulduğu açıklanırken Girne Kaza Mahkemesi, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

NELER OLMUŞTU?

Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada battı.
Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişi kurtarıldı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazına ulaşılan gemide 15 kişi hayatını kaybederken, kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BİRİKİMLER SAHİPSİZ DEĞİL"
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
PANELCİLER YAKALANDI!
PANELCİLER YAKALANDI!
101 milyon vatandaşın bilgilerini satmışlardı
"ASKERİ DESTEK" MESAJI
Mekke Anlaşması'nın merak edilen maddesini açıkladı
YERLİ ADRIANA LIMA GÖZALTINDA
YERLİ ADRIANA LIMA GÖZALTINDA
Survivor'dan fon soruşturmasına...
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
Kapalı dönemde işlem yapan 12 kişi belli oldu
'GÖRÜŞECEĞİZ'
'GÖRÜŞECEĞİZ'
Özbek'ten Buruk'un geleceği için çarpıcı sözler
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
DMM halktan para toplanacağı iddialarını yalanladı
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
'ASIL SORUN BU'
'ASIL SORUN BU'
Aslanın kayıp yıldızı için ülkesinden çarpıcı yorum
DÜNYA PEŞİNE DÜŞTÜ
DÜNYA PEŞİNE DÜŞTÜ
Trump'ın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor!
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, İBB iptal etti
SEFERBERLİK EMRİ GELDİ
SEFERBERLİK EMRİ GELDİ
Yunanistan diken üstünde!
TOKİ ARAZİSİYLE BÜYÜK TUZAK
TOKİ ARAZİSİYLE BÜYÜK TUZAK
Sahte belgeyle milyonlar toplayan kooperatife inceleme
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
Forma satışında rekor geldi
KATILIMEVİM VE BİREVİM....
KATILIMEVİM VE BİREVİM....
Finansal Kurumlar Birliği devir sürecini değerlendirdi
ATİNA CEVAP VERDİ!
ATİNA CEVAP VERDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Düşman değiliz" dedi
AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
Fenerbahçeli yıldızın transfer planı ortaya çıktı
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Katılımevim ve Birevim'in devrinde kritik gelişme
"HER DOSYADA BİR İNSAN VAR"
Bakan Gürlek uzayan davalar için talimat verdi
DENİZE SÜRÜKLENDİLER!
DENİZE SÜRÜKLENDİLER!
Kazakistan'daki askeri tatbikatın bilançosu ağırlaşıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kırıkkale'de şap karantinası! Hayvan pazarı kapatıldı
Kırıkkale'de şap karantinası! Hayvan pazarı kapatıldı
Kaydet
Tekirdağ'da eğitim uçağı acil iniş yaptı! 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'da eğitim uçağı acil iniş yaptı! 2 kişi yaralandı
Kaydet
Yunan gemisinde korku dolu anlar! Alevler hızla yayıldı, tahliye emri verildi
Yunan gemisi alevlere teslim oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.