Girne açıklarında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise kayıp olduğu Filo Jet faciasında arama çalışmaları sürüyor. Günlerdir 554 metre derinlikteki batık üzerinde çalışan ekipler geminin ulaşılmadık bölümünü bırakmadı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, son durumu kayıp yolcuların aileleriyle paylaşırken kazanın aydınlatılması açısından kritik öneme sahip yeni bir bulguya ulaşıldığını duyurdu.

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KKTC'de 30 Ağustos'ta yaşanan Filo Jet faciasında kayıp 13 kişiyi bulmak için sürdürülen çalışmalar yeni bir aşamaya geçti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geminin tüm bölümlerinin tarandığını bildirirken, kazanın aydınlatılmasında kritik öneme sahip Seyir Veri Kaydedicisi'ne (VDR) de ulaşıldığını duyurdu.

Kayıp vatandaşların yakınlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirten Üstel, aramalara ilişkin görüntülerin de ailelerle paylaşıldığını aktardı.

Girne faciasında yeni gelişme! Filo Jet'in kara kutusuna ulaşıldı

ARAMALARA TCG IŞIN VE TCG ALEMDAR DA KATILDI

Üstel paylaşımında, "Gerçekleşen deniz faciasıyla ilgili bugün gelinen son aşama hakkında kayıp vatandaşlarımızın yakınlarına detaylı bilgi vermek üzere bir sunum gerçekleştirdik.

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletimiz, kayıplarımıza ulaşmak için elindeki tüm imkanları seferber etmiş ve gereken tüm çabayı ortaya koymuştur.

Girne faciasında yeni gelişme! Filo Jet'in kara kutusuna ulaşıldı

Arama çalışmaları ilk etapta TCG IŞIN ile başladı. İkinci etapta TCG ALEMDAR da çalışmalara katıldı ve iki gemi birlikte görev yaptı. Ardından derin su arama çalışmalarına imkan sağlayan Optimus Prime–Derin Su gemisi de çalışmalara dahil oldu. Deniz kuvvetlerimizin unsurları, arama ekipleri ve teknik imkanlarla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük.

"VDR BULUNDU, POLİSE TESLİM EDİLDİ"

Bugünkü sunumda, Derin Su şirketinin sahibi Orhan Taktak yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Geminin içinin nasıl tarandığı ve kesilerek her bölümüne nasıl ulaşıldığı görüntülerle aktarıldı. Her metrekare, her çanta ve her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı.

Geçen hafta bulunan naaşa da son derece güç şartlarda ulaşıldı. Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor.

Bugün bulunan VDR, yani Seyir Veri Kaydedicisi, polise teslim edildi. Gerekli incelemeler ilgili makamlar tarafından yapılacaktır.

Devlet olarak tüm imkanlarımızı ortaya koyduk. Eldeki bütün imkanlar kullanıldı. Dünyadaki arama kurtarma çalışmalarında kullanılan imkanları seferber ettik. Arama çalışmalarında değerlendirilebilecek imkanları denemeye devam edeceğiz.

Ailelerimizin endişesini yürekten paylaşıyorum. Arama çalışmalarından vazgeçmeyeceğiz. Tüm kayıp yakınlarımıza metanet ve sabır diliyorum. Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yapacak, tüm imkanlarımızla kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Devam eden hukuki süreçleri de yakından takip ediyoruz. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa, yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek.

Arama çalışmalarına katkı sağlayan ve insanüstü gayret gösteren tüm ekiplere halkımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

FACİAYA İLİŞKİN SORUŞTURMADA ÖNEMLİ DETAY: LİMANA BİLDİRİLSEYDİ SEYİR İZNİ VERİLMEYECEKTİ

Öte yandan Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada, geminin kazadan önce geçirdiği tamirata ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Girne Kaza Mahkemesi'nde verilen polis şahadetine göre, geminin ana yapısal parçalarından biri olan "bodoslama" bölümündeki hasarın tersanede profesyonel şekilde onarılması gerekirken, tamiratın Girne Limanı'nda yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında görüşüne başvurulan üç gemi mühendisi, bodoslamanın geminin ana konstrüksiyonunun bir parçası olduğunu ve özellikle önden gelebilecek darbelerin karşılanmasında önemli görev üstlendiğine dikkat çekti.

BOYA, SİLİKON VE YAPIŞTIRICIYLA TAMİR EDİLMİŞ

Mahkemeye sunulan bilgilere göre yaklaşık 1 metrelik bölümde yapılan tamiratta boya, silikon ve ikili yapıştırıcı kullanıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Polis, Girne Limanlar Dairesi'nin yapılan tamirattan haberdar edilmediğinden bahsetti. Mahkemede, tamiratın Limanlar Dairesi'ne bildirilmesi halinde gemiye seyir izni verilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

9 ZANLININ TUTUKLULUĞU UZATILDI

Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi, kaptanlar, makinistler ve mürettebattan oluşan 9 zanlı beşinci kez hakim karşısına çıktı. Tamiratı kimlerin yaptığı, şirket yönetimi ile kaptanların işlemden haberdar olup olmadığı ve hasarın neden yetkili makamlara bildirilmediğine ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Faciaya ilişkin bugüne kadar 320'den fazla kişinin ifadesine başvurulduğu açıklanırken Girne Kaza Mahkemesi, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

NELER OLMUŞTU?

Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada battı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişi kurtarıldı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazına ulaşılan gemide 15 kişi hayatını kaybederken, kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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