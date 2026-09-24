Ağırlığı 45 kilo, fiyatı 200 TL! Türkiye'nin her yerine satıyorlar

Erzurum'un Aziziye ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi'nde üretilen ve ağırlığı 15 ile 45 kilogram arasında olan Söğütlü lahanası, 100 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Söğütlü lahanasına Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor.

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Söğütlü Mahallesi'nde her yıl yaklaşık 1 milyon lahana dikimi gerçekleştirilirken, hasadı yapılan ürünler yurdun çeşitli illerine gönderiliyor. İnce yapraklarıyla özellikle lahana dolması yapanların tercih ettiği Söğütlü lahanası, turşu, salata ve çeşitli lahana yemeklerinde de kullanılıyor.

Ağırlığı 45 kilo, fiyatı 200 TL! Türkiyenin her yerine satıyorlar

FİYATI 100 İLE 200 TL ARASI

Çapı 35 ile 45 santimetre arasında değişen lahanaların ağırlığı ise 15 ile 45 kilogram arasında değişiyor. Lahanalar boyutlarına göre 100 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Ağırlığı 45 kilo, fiyatı 200 TL! Türkiyenin her yerine satıyorlar

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Erzurum'da üretimiyle öne çıkan ve bölgede marka haline gelen Söğütlü lahanası, farklı illerden gelen alıcıların da ilgisini çekiyor. Mahallede hasat edilen lahanalar tırlara yüklenerek Türkiye'nin farklı noktalarına gönderiliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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