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Spor

Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması! Taraftara seslendi

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması! Taraftara seslendi
Başlık ResmiFatih Terimden Okan Buruk açıklaması! Taraftara seslendi

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından taraftarın tepkisini çeken teknik direktör Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk'a sahip çıkan ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray." dedi.

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Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, kendi Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terim'in eleştirilerin odağı haline gelen Okan Buruk için kullandığı ifadeler gündem oldu.

Eski öğrencisi ve şimdiki meslektaşı Okan Buruk'a sahip çıkan tecrübeli teknik adam, Buruk'un çok başarılı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Terim, "Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar 'Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?' deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için." dedi.

Buruk, 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından taraftarın tepkisini çekmişti
Başlık ResmiBuruk, 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından taraftarın tepkisini çekmişti

"NELER GÖRMÜŞTÜR GALATASARAY"

Fatih Terim, sözlerinin devamında kırılan rekorların ne kendisinin ne de Okan Buruk'un değil, Galatasaray'ın kırdığını söyledi.

Terim sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sene üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim, ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray."

Fatih Terim
Başlık ResmiFatih Terim

Fatih Terim teknik direktör olarak Galatasaray ile üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan tek isimdi. Okan Buruk, Galatasaray'da ve Türk futbolunda başaran ikinci isim oldu. Buruk bu sezon da Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşarsa üst üste 5 lig şampiyonluğu rekorunu kıracak.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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