Aldatılan kadın böyle intikam aldı! 200 TL'lik banknotun üzerine yazılanlar gündem oldu

Bir kuyumcuda alışveriş sırasında kullanılan 200 liralık banknotun üzerindeki el yazısı not gündem oldu. Yuvasının yıkıldığını öne süren bir kadının, sorumlu tuttuğu kişinin telefon numarasını ve ağır ifadelerini banknotun üzerine yazarak mesajını dolaşıma soktuğu iddia edildi.

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Bir müşteri, kuyumcuda alışveriş yaparken 200 liralık banknotun üzerinde yazılanlar dikkat çekti. Ödeme için verilen 200 liralık banknotu inceleyen kuyumcu, üzerinde el yazısıyla yazılmış ifadeler bulunduğunu gördü. Banknotun hem ön hem de arka yüzünde çeşitli notların yer aldığı görüldü.

HEDEF 'NURCAN'

Banknotun üzerindeki yazılarda yuvasının yıkıldığını öne süren bir kadının, yaşadıklarından sorumlu tuttuğu "Nurcan" isimli kişiyi hedef aldığı görüldü. Kadının, hedef aldığı kişinin telefon numarasını da banknotun üzerine yazdığı ve sitem içeren ağır ifadeler kullandığı görüntülere yansıdı.

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İNTİKAM MESAJINI PARAYA YAZDI

Banknotun üzerindeki ifadelerin yaşadığı bir ilişki nedeniyle mağdur olduğunu düşünen kişinin tepkisini yansıtmak amacıyla yazıldığı değerlendirildi. Kuyumcuda ortaya çıkan banknot, üzerindeki sıra dışı mesaj nedeniyle sosyal medyada da gündem oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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