Hakkari’de 2 binden fazla nüfusa sahip Doğanlı köyünün ardışık ve simetrik planı görenleri hayrete düşürüyor. Doğanlı Köyü Muhtarı Yasin Atay “Köyümüz ovada yer alıyor ve dağınık bir yapı yerine yıllardır süregelen bir aile bağıyla birbirine bağlı bir yerleşim yeridir. Köyümüzdeki 220 hane tamamen akraba olan insanlardan oluşuyor. Bu düzeni dışarıdan bakan herkesin ilgisini çekiyor” dedi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan Doğanlı köyü, simetrik manzarası ve düzenli yerleşim planı ile görenleri hayrete düşürüyor.

2 binden fazla nüfusa sahip, 220 haneli Doğanlı köyünde, araziyi verimli kullanmak ve akrabalık bağlarını güçlü tutmak amacıyla evler ardışık ve simetrik bir düzende inşa edildi.

24 yıldır aynı düzen! 220 hane var, hepsi akraba! Simetrik inşa edilen köyü gören tekrar tekrar bakıyor

TÜM VATANDAŞLAR AKRABA

Sınırlı yerleşim alanının bulunduğu köyde, tüm vatandaşların akraba olması hasebiyle evler ve bahçeler birbirleriyle uyumlu bir planla yapıldı. Havadan görüntülenen köyün bu simetrik ve düzenli manzarası görenleri şaşırtıyor.

24 yıldır aynı düzen! 220 hane var, hepsi akraba! Simetrik inşa edilen köyü gören tekrar tekrar bakıyor

“SİMETRİK BİR PLANDA İNŞA ETTİK”

Doğanlı Köyü Muhtarı Yasin Atay, köydeki düzenin ve komşuluk hukukunun en güzel örneğini sergilediklerini belirterek şöyle konuştu:

Köyümüz ovada yer alıyor ve dağınık bir yapı yerine yıllardır süregelen bir aile bağıyla birbirine bağlı bir yerleşim yeridir. Köyümüzdeki 220 hane tamamen akraba olan insanlardan oluşuyor. Sınırlı alanımızı en verimli ve düzenli şekilde kullanmak adına evlerimizi ve bahçelerimizi birbirini tamamlayacak, ardışık ve simetrik bir planda inşa ettik. Havadan çekilen görüntülerde de görüldüğü üzere köyümüzün bu düzeni dışarıdan bakan herkesin ilgisini çekiyor.

24 yıldır aynı düzen! 220 hane var, hepsi akraba! Simetrik inşa edilen köyü gören tekrar tekrar bakıyor

“KÜLTÜRÜMÜZ DEVAM EDECEK”

İlçe merkezinin imar ve planlama konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşadığını belirten Atay “Köyümüzdeki bu uyum ve estetik görüntü adeta modern bir yerleşim yerini aratmıyor. 24 yıldır köyümüzün düzeni bozulmadı aynı şekilde evleri yapmaya devam ediyoruz. Köyümüzün bu güzel manzarasını ve dayanışma kültürümüz de devam edecek" dedi.

24 yıldır aynı düzen! 220 hane var, hepsi akraba! Simetrik inşa edilen köyü gören tekrar tekrar bakıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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