Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ile arasında geçen dikkat çekici diyaloğu ilk kez anlattı. Trump'ın İsrail'in Golan üzerindeki egemenliğini tanımasını hatırlatan Şara, Beyaz Saray'daki görüşmelerinde ABD Başkanına, "İsrail'e toprak vermeye bu kadar hevesliysen neden New Jersey'i vermiyorsun?" diye espri yaptığını söyledi.

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Atlantic Council tarafından düzenlenen panelde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerine değinen Şara, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda aldığı kararı hatırlattı ve ABD Başkanı ile aralarında "özel bir ilişki" bulunduğunu söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a imalı şaka!

TRUMP'A "NEW JERSEY'Yİ VER" DEDİ

Şara'nın konuşmasında en çok dikkat çeken bölüm ise İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri konusunda Trump ile Beyaz Saray'da yaşadığı diyalog oldu.

Trump'ın Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıması konusunun açıldığını anlatan Şara, ABD Başkanına yaptığı espriyi şöyle açıkladı:

"İsrail'e biraz toprak verme konusunda bu kadar hevesliysen neden onlara New Jersey'yi vermiyorsun?"

"TRUMP GOLAN'A SAHİP DEĞİL"

Esprinin ardından Golan konusundaki tutumunu netleştiren Şara, Trump'ın New Jersey üzerinde yetkisi bulunduğunu ancak Golan Tepeleri üzerinde böyle bir yetkisinin olmadığına vurgu yaptı:

"Golan Tepeleri halkına aittir. Ne Suriye Cumhurbaşkanının ne ABD Başkanının ne de başka birinin bu topraklardan vazgeçme veya onları başka bir ülkeye verme hakkı vardır."

GOLAN TEPELERİ SON DURUM

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin büyük bölümünü işgal etti. İsrail yönetimi 1981'de bölgeyi tek taraflı olarak ilhak etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 497 sayılı kararı, İsrail'in Golan'a kendi hukukunu ve idaresini dayatma kararını "hükümsüz ve uluslararası hukuki etkiden yoksun" ilan etti.

ABD ise Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2019 yılında Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdı.

İSRAİL, SURİYE’DE BM’YE RAĞMEN İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Birleşmiş Milletler Golan Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) varlığına rağmen ihlallerine devam ediyor.

Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 50'den fazla kişiyi alıkoyarken yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

İsrail güçleri, UNDOF'un bölgedeki varlığına, sivilleri korumak ve durumu gözlemlemek amacıyla yürüttüğü devriyelere rağmen baskın ve saldırılarını sürdürüyor.

Eylül ayının başından bu yana İsrail ordusu, Dera, Kuneytra ve Şam kırsalında geniş bir hattı hedef alarak kara ihlallerini tırmandırdı.

Bu ay düzenlediği saldırılarda İsrail güçleri, sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerinin çevresini ve tarım arazilerini top mermileri ve ağır makineli tüfek ateşiyle hedef aldı.

İsrail ordusu, Dera'nın batı kırsalındaki Abidin ve Rakkad vadileri ile Yermuk Havzası'ndaki Cümle ve Abidin köyleri sınırına çok sayıda top mermisiyle saldırı gerçekleştirdi.

Kuneytra kırsalındaki Bi'r Acem, Er-Rafid, Hamidiye ve El-Meşaala köyleri çevresindeki sivil yerleşim alanları ile tarım arazileri de yoğun topçu ateşine tutuldu. Saldırılarda çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Ayrıca İsrail ordusu, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Beytcin köyü ile Harbun ve Batalverde tepelerine de şiddetli topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırıların yanı sıra Suriye topraklarına baskın da düzenleyen İsrail askerleri, bölgedeki sivil halkı ve çobanları hedef aldı.

İsrail ordusu, bu ay içinde düzenlediği baskınlarda 3 Suriyeli sivili alıkoydu.

Esed​​​​​​​ rejiminin 2024 sonlarında devrilmesinin ardından İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın çöktüğünü ilan ederek Suriye tarafındaki tampon bölgeyi ve Şeyh Dağı'nın (Cebel eş-Şeyh) Suriye kesimi dahil stratejik noktaları işgal etmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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