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Ekonomi

Dizel fiyatları rekora koşuyor! AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı

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Dizel fiyatları rekora koşuyor! AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
Başlık ResmiDizel fiyatları rekora koşuyor! ABde günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dizel fiyatlarında artış yaşanıyor. Avrupa Birliği'nde yükselen dizel fiyatlarının ekonomiye günlük ilave maliyetinin 203 milyon euroya ulaştığı aktarıldı. Açıklanan verilerde, AB'de dizel otomobil kullanıcılarının depo başına ortalama 19 euro maliyetle karşılaştıkları bildirildi.

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Brüksel merkezli çevre kuruluşu Transport & Environment (T&E), yükselen dizel fiyatlarının Avrupa'daki ekonomik etkilerine ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rus rafinerilerinde yaşanan üretim kesintilerinin, işlenmiş petrol ürünlerinin arzını daralttığı belirtildi.

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AKARYAKIT MALİYETLERİNİN AVRUPA EKONOMİSİNE ETKİSİ GÜNLÜK 270 MİLYON EURO

Ham petrol ile dizel fiyatları arasındaki farkın açıldığına işaret edilen raporda, kara yolu taşımacılığında artan akaryakıt maliyetlerinin Avrupa ekonomisine günlük 270 milyon euro ilave yük getirdiği, bunun 203 milyon euroluk bölümünün dizel tüketiminden kaynaklandığı kaydedildi.

Raporda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından bu yana AB ekonomisinin kara yollarında kullanılan dizel nedeniyle karşı karşıya kaldığı toplam ilave maliyetin 40 milyar euroya ulaştığı bildirildi.

Dizel fiyatları rekora koşuyor! ABde günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
Başlık ResmiDizel fiyatları rekora koşuyor! ABde günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı

AB'de dizel ve gaz yağı tüketiminin yüzde 77'sinin kara yolu ulaşımından kaynaklandığının belirtildiği raporda, AB yollarındaki binek otomobillerin yüzde 38'inin dizel araçlar olduğu, bu oranın birliği yüksek dizel fiyatlarına karşı dünyanın en kırılgan bölgesi haline getirdiği ifade edildi.

Raporda, AB'de dizel otomobil kullanıcılarının depo başına ortalama 19 euro, kamyon işletmecilerinin ise haftada 236 euro ilave maliyetle karşılaştığı, Avrupa'daki dizel araçların yüzde 30'unun 15 yaşından büyük olduğu kaydedildi.

Dizel fiyatları rekora koşuyor! ABde günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
Başlık ResmiDizel fiyatları rekora koşuyor! ABde günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı

Kısa vadede otoyollardaki hız sınırlarının saatte 10 kilometre düşürülmesi, çevreci sürüş tekniklerinin teşvik edilmesi ve araç paylaşımının yaygınlaştırılmasıyla dizel talebinin yüzde 15 azaltılabileceği tavsiyesine yer verilen raporda, eski dizel araçlara yönelik hurda teşvikleri uygulanması, elektrikli araçlara geçişin hızlandırılması, petrol şirketlerinin olağanüstü kazançlarının vergilendirilmesi ve elektrifikasyon yatırımlarının artırılması önerildi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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