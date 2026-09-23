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Yatırımcıyı nasıl dolandırıyorlar?

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Yatırımcıyı nasıl dolandırıyorlar?
Başlık ResmiYatırımcıyı nasıl dolandırıyorlar? "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Türkiye, son günlerde hem vatandaşın cebine hem de devletin kasasına göz dikenlerin ‘Forex, fon ve Katılım Evim’ gibi yöntemleri kullanarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonları konuşuyor. Bu yöntemleri düzgün kullananlar elbette ki var, ancak sözümüz ‘yeni nesil’ argümanları dolandırıcılık için kullananlara…

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Kubilay Gülbek
KUBİLAY GÜLBEK

Kaynaklarım, fon şirketlerinin kuruluş amacının aslında uluslararası kara para trafiğini yöneterek kirli parayı Türkiye’de aklamak olduğu görüşünde birleşiyor. Türkiye’ye paravan şirketler aracılığıyla yurt dışından gelen paralar, burada havuz fonlarında oluşturulan birikimlerle birleştirilerek aklanıyor.

Yatırımcıyı nasıl dolandırıyorlar?
Başlık ResmiYatırımcıyı nasıl dolandırıyorlar?

FOREX SOYGUNU

Tüm dünyada işlem hacmine sahip olan Forex şirketleri döviz kuru üzerinden yatırımlar yapan küçük ve büyük yatırımcıyı kazandırmayı hedefler. Sisteme 1 dolar yatırım yaparsanız ve dolar diğer para birimlerinde değer kazanırsa onun karşılığı siz de paranızla para kazanmış oluyorsunuz.

Borsada da buna benzer bir dolandırıcılık ağı kuran şirket sahipleri kâğıtlarda manipülasyon gerçekleştiren üçüncü kişiler aracılığıyla dolandırıcılık olaylarına devam ediyor. Siz borsada oynadığınızı zannediyorsunuz ama ne adınıza bir hisse senedi ne de döviz satın alınıyor. Yapılan tüm işlemler hayalî bir sistemde idare ediliyor.

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Kişiye özel olarak hazırlanan cep telefonu veya internet sitesi gibi sahte programlar ile vatandaşları kandıran bu karanlık ağlar, gerçek olmayan rakamlarla borsada oynuyormuş hissi oluşturuyor.

Ayrıca size kredi açılmış gibi göstererek daha çok işlem hacmiyle daha çok zarara girmenizi sağlıyorlar; buna da kaldıraç sistemi deniliyor. Eğer bu tür dolandırıcılık sisteminin içerisine düştüyseniz işiniz zor. Şüpheli gördüğünüz durumlarda yapmanız gereken şey, önce savcılığa ardından Siber Suçlar Polisinin kapısını çalmak olmalı. Çünkü sistemden kurtulmak oldukça zor, gerçeğe aykırı çeşitli bahanelerle tüm birikiminize el koymak isteyen profesyonellerle karşı karşıyasınız.

Yatırımcıyı nasıl dolandırıyorlar?
Başlık ResmiYatırımcıyı nasıl dolandırıyorlar?

FAİZSİZ EV ALMAK İSTERKEN...

Peki Katılım Evim dolandırıcılığı nasıl yapıldı? Aslında hisse ve fon manipülasyonu burada da geçerliliğini koruyor. Size tavsiye edilen ve yükselişe geçmesi beklenen hisse senedi üzerinde kurallara aykırı şekilde yükseltilmesi ve düşürülmesi dolandırılmanız için yeterli oluyor.

Şirketin hesaplarında yapılan incelemelerde usulsüz işlemlerden elde edilen kazanç veya varlıkların, 3. kişilere devredildiği ve ardından şebeke üyeleri tarafından paylaşıldığı biliniyor. Faizsiz ev ve araba almak isteyen kişilere yönelik dolandırıcılık olayları ise şöyle gelişiyor:

Bütçe ödeme planında yer alan fiyat enflasyon veya maliyet artışları örnek gösterilerek yükseltiliyor. Sözleşmede bunun aksi yazsa da hiçbir hak iddia edemiyorsunuz. Kura ve teslimat tarihlerinin ertelenmesi, yanıltıcı beyanlar, erken fesih durumunda yüksek kesintiler ve kurada ismi çıkan şanslı kişilere dayatılan ağır şartlar ile karşılaşıyorsunuz. Aslında paranızla faizsiz ev ve araba satın almak isterken dolandırılıyorsunuz.

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