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Dünya

ABD ve İran'dan 3 saatlik görüşme! Trump: Çok iyi geçti

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ABD ve İran'dan 3 saatlik görüşme! Trump: Çok iyi geçti
Başlık ResmiABD ve İrandan 3 saatlik görüşme! Trump: Çok iyi geçti

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşme yaklaşık bir saat önce sona erdi ve üç saat süren bir toplantıydı. Çok iyi bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Önlerinde büyük bir ülke olma potansiyeli ve diğer seçenek olarak da yok oluş var" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Trump, yaklaşık üç saat süren toplantının yaklaşık bir saat önce sona erdiğini belirterek görüşmenin "çok iyi" geçtiğini söyledi.

İran ile görüşme yaklaşık bir saat önce sona erdi ve üç saat süren bir toplantıydı. Çok iyi bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Önlerinde büyük bir ülke olma potansiyeli ve diğer seçenek olarak da yok oluş var

ABD Başkanı Trump
ABD ve İran'dan 3 saatlik görüşme! Trump: Çok iyi geçti
Başlık ResmiABD ve İran'dan 3 saatlik görüşme! Trump: Çok iyi geçti

BİR GÖRÜŞME DAHA AYARLANDI

Trump, yeni görüşmenin planlandığını belirterek Washington ile Tahran arasındaki temasların süreceği mesajını verdi:

"İran ile çok yakın bir gelecekte yeni bir görüşme de ayarlandı"

ABD ve İran'dan 3 saatlik görüşme! Trump: Çok iyi geçti
Başlık ResmiABD ve İran'dan 3 saatlik görüşme! Trump: Çok iyi geçti
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Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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