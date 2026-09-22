Tüm müşterilerine mesaj attı! Tudors veri sızıntısını duyurdu

Ünlü giyim markası Tudors'dan müşterilerine dikkat çeken bir mesaj geldi. Mesaja göre, e-ticaret altyapısı hizmeti alınan tedarikçi firmanın sistemlerinde meydana gelen güvenlik sorununun bazı müşteri kayıtlarını etkilemiş olabileceği bildirildi.

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Türkiye'de popüler erkek giyim ve gömlek markalarından olan Tudors, müşterilerine dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Mesajda, bazı müşteri kayıtlarının etkilenmiş olabileceği bildirildi.

SORUN TEDARİKÇİ FİRMADA

Tudors tarafından atılan mesajda, güvenlik altyapısıyla ilgili bir sorun yaşandığı belirtilirken, söz konusu güvenlik olayının doğrudan şirket sistemlerinde değil, e-ticaret altyapısı hizmeti alınan tedarikçi firmanın sistemlerinde meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, olay kapsamında bazı müşteri kayıtlarının etkilenmiş olabileceğinin tespit edildiği ve durumun Tudors'a bildirildiği aktarıldı. Şirket mesajında, olayı yakından takip edeceğini ve konuya ilişkin gelişmeleri müşterileriyle paylaşacağını bildirdi.

Ünlü gömlek markasında veri sızıntısı! Müşterilere mesaj gönderildi

Tudors, konuyla ilgili soruları bulunan müşterilerin kvkk@tudors.com adresi üzerinden iletişime geçebileceğini belirtti.

TUDORS'UN MÜŞTERİLERİNE ATTIĞI MESAJ

Ünlü gömlek markasında veri sızıntısı! Müşterilere mesaj gönderildi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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