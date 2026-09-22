Yemekteyiz Alev, haftanın ikinci gününde mutfağa giren yarışmacı olarak dikkat çekti. 22 Eylül bölümünde Alev'in yaşı, memleketi, mesleği, hazırladığı menü ve haftalık puan durumundaki yeri izleyiciler tarafından araştırılıyor.

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 22 Eylül Salı günü ekrana gelen 1092. bölümünde haftanın ikinci yarışmacısı Alev Yıldız oldu. Alev, menüsüyle rakiplerinin ve Zuhal Topal'ın karşısına çıktı. Yarışmacının hayatı ve kariyerine dair detaylar merak ediliyor.

YEMEKTEYİZ ALEV KİMDİR?

Yemekteyiz Alev Yıldız, 37 yaşında, evli ve bir çocuk annesidir. Erzincanlı olan Alev, petshop işletiyor. Yarışmadaki büyük ödülü kazanması halinde 250 bin lirayı 12 yaşındaki oğlunun eğitimi için kullanmayı planladığını ifade etti.

Alev, 21-25 Eylül haftasında yarışan isimler arasında yer alıyor ve haftanın ikinci gününde misafirlerini ağırlıyor.

Yemekteyiz Alev kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz puan durumu

YEMEKTEYİZ ALEV'İN MENÜSÜNDE NELER VAR?

Alev'in 22 Eylül bölümünde hazırladığı menü beş tabaktan oluşuyor. Menüdeki yemeklerin isimleri sunum biçimini öne çıkaran adlardan oluşuyor.

Vişne Esintisi

Kadayıfta Deniz

Toprağın ve Ateşin Buluşması

Karışık Akdeniz Salatası

İncir Zarafeti

Yemekteyiz Alev kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz puan durumu

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

22 Eylül Yemekteyiz puan durumu bölümün tamamlanmasının ardından netleşecek. Alev'in menüsü rakipleri tarafından değerlendirildikten sonra verilen puanlar haftalık toplam tabloya eklenecek. Yemekteyiz'de beş yarışmacı hafta boyunca sırayla ev sahipliği yapıyor ve cuma günü en yüksek toplam puana ulaşan isim 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

21 Eylül Pazartesi günü Ali'nin yarışmacılardan aldığı puanlar şu şekildeydi:

Onur: 5 puan

Züleyha: 5 puan

Alev: 5 puan

Betül: 4 puan

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