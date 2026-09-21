İvriz Kaya... Dünyanın ilk ziraat abidesine ilgi büyük

Konya’nın Halkapınar ilçesinde bulunan 3 bin yıllık İvriz Kaya Anıtı yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Hititlerden kalma kabartma, dünyanın ilk tarım anıtı olarak biliniyor.

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Konya’nın Halkapınar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan yaklaşık 3 bin yıllık İvriz Kaya Anıtı, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük rağbet görüyor.

Geç Hitit devrine ait olan ve dünyanın bilinen ilk ziraat anıtı olan İvriz Kaya, bereketi simgeleyen kabartmalarıyla dikkat çekiyor.

Milattan önce 8’inci asırda yapıldığı değerlendirilen abide, Evliya Çelebi ve Kâtip Çelebi’nin eserlerinde de geçiyor. İvriz Köyü Muhtarı Mustafa Tunca, bölgenin özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırladığını belirterek “İvriz’in yaz döneminde misafir ağırlama potansiyeli oldukça yüksek. Özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanıyor. Yaz sezonu boyunca yaklaşık 3 bin aracın bölgeye giriş çıkış yaptığı, İvriz’i yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor” diyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MURAT ÖZTEKİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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