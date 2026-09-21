Zirvede İTÜ var! Türkiye’den 90 üniversite dünya sıralamasında

ODTÜ Enformatik Enstitüsünün araştırmasına göre, Türkiye’den tıp-sağlık bilimleri alanında 82, mühendislik alanında ise 36 üniversite dünya sıralamasına girdi. 28 bilim alanıyla İTÜ başı çekti. Dünyada da Çin 422 üniversiteyle ilk sırada yer aldı.

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ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, “2025-2026 Dünya Alan Sıralaması” sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Çalışma, üniversitelerin son 5 yıllık akademik performansları incelenerek hazırlandı.

Dünyanın en iyi yükseköğretim kurumlarını 78 farklı bilim dalında değerlendiren çalışmaya, 121 ülkeden toplam 2 bin 566 üniversite dâhil edildi. Ülke bazlı listede Çin, 422 üniversiteyle zirvede yer alırken, onu 293 kurumla ABD ve 146 kurumla Hindistan izledi. Türkiye ise geçen yıl 89 olan temsilci sayısını 90’a çıkararak 78 alanın 48’inde sıralamaya girdi. Kurumsal bazda 19 alanda dünya birincisi olan Harvard Üniversitesi liderliğini korurken; Çin’den Tsinghua 15, İngiltere’den Oxford ise 8 alanda zirvenin sahibi oldu.

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28 BİLİM ALANINDA LİSTEDE

Türk üniversiteleri en yoğun varlığı 82 üniversite ile tıp-sağlık, 36 üniversite ile de mühendislik alanlarında gösterdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 28 bilim alanında listeye girerek Türkiye’de başı çekti. İTÜ; Polimer Biliminde dünya 73’üncüsü oldu. 21 alanla İTÜ’yü izleyen Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliğinde 116’ncı sıraya, 20 alanla listede bulunan ODTÜ ise Enerji ve Yakıt alanında dünya 253’üncülüğüne yerleşti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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