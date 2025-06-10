Trump kovdu İTÜ kucakladı! Tüm öğrencileri bekliyoruz

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı öğrencilere yönelik vize kısıtlamaları nedeniyle öğrenim planları sekteye uğrayan Harvard Üniversitesi öğrencileri için özel bir kabul süreci başlattı.

İTÜ’den yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal, Harvard’da okuyan öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için üniversitenin araştırma merkezlerini, projelerini ve öğrenme ortamını onlara açacaklarını aktardı.

"HARVARD ÖĞRENCİLERİNE KALİTELİ EĞİTİM SUNUYORUZ"

Mandal, şöyle devam etti: “Genç bilim insanlarını 252 yıllık akademik birikimimizle ve mühendislikteki küresel başarımızla desteklemeye kararlıyız. Harvard öğrencilerine, özgürce araştırma yapabilecekleri, çok kültürlü bir ortamda kaliteli eğitim sunuyoruz. Amacımız sadece bir mağduriyeti gidermek değil, geleceğin bilimini birlikte üretmektir. Senatomuzun aldığı karar doğrultusunda kapılarımızı Harvard’da öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimize açtık. İTÜ’ye gelmek isteyen Harvard öğrencilerinin başvurularını internet üzerinden alacağız ve tüm başvuruları bir hafta içinde sonuçlandıracağız. Harvard’da eğitim gören tüm öğrencileri İTÜ’ye bekliyoruz.”