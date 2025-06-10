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Devamsızlığa büyük takip! MEB harekete geçti, bölgeye göre çözüm yolda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Devamsızlığa büyük takip! MEB harekete geçti, bölgeye göre çözüm yolda
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı, okullardaki devamsızlıkları takibe aldı. Çocukların okuldan uzaklaşmasına izin verilmeyecek. Her bölgeye özgü çözüm geliştirilecek.

ESMA ALTIN - Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu yıl başlattığı ve 3 yıl boyunca sürdürmeyi planladığı “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” ile eğitimden uzaklaşma riski olan çocuklar yakın takibe alınacak. MEB-UNICEF Çalışma Planı kapsamında hayata geçirilen proje ile temel eğitim düzeyinde öğrencilerin devamsızlıklarının erken dönemde tespit edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve çocukların eğitim sürecine etkin katılımının sağlanması amaçlanırken, yeni yol haritaları da çizilecek.

HARİTA ÇIKARILACAK

Proje kapsamında, mevzuata göre devamsızlık tanımının analizi yapılacak ve politika önerileri değerlendirilecek. e-Okul üzerinde devamsızlık oranlarının il, ilçe ve okul bazında analizlerine yer verilecek. İllere özgü sorun ve ihtiyaçlar belirlenecek. Sorunlara özgü faaliyet alanları oluşturulacak.

BÖLGESEL PLAN

Yerel düzeyde öğrenci devamlılığını destekleyecek tematik eylem planları hazırlanacak ve bu planların etkin şekilde izlenebilmesi için internet tabanlı izleme modülü geliştirilecek. Öğretmen, okul idarecileri, aile ve okulun diğer paydaşlarına yönelik eğitim ve elektronik içerikler hazırlanacak. 

17 HEDEF İL 

Projenin hedef illeri olarak Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova belirlendi. Buradaki okul yöneticilerinin illerinde karşılaştıkları devamsızlık nedenleri detaylı şekilde ele alınacak, her bölgenin şartlarına göre çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunacak, ortaya çıkan veriler, il temelli eylem planlarının oluşturulmasında yol gösterici olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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