Trump duyurdu! "12 Haziran’da büyük pazarlık yapacağız"

Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. İran ile yeni bir nükleer müzakere turunun 12 Haziran’da yapılacağını açıklayan Trump, "İran çok çetin pazarlık yapıyor, ama biz de hazırlıklıyız. Zenginleştirme talep ediyorlar, bu kabul edilemez" dedi. Gazze konusunda da dikkat çeken ifadeler kullanan Trump, "Gazze şu anda biz, Hamas, İsrail ve İran arasında büyük bir pazarlığın tam merkezinde" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer müzakerelerin yeni turunun 12 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Trump, “İran konusunda çok çalışıyoruz. Onlar iyi ve çok çetin müzakereciler. Ama bazı talepleri var ki kabul edilemez” dedi.

GAZZE BÜYÜK BİR PAZARLIĞIN MERKEZİNDE

Trump, Gazze'deki mevcut duruma ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.“Gazze şu anda biz, Hamas, İsrail ve İran arasında büyük bir pazarlığın ortasında” diyen Trump, bölgedeki gelişmelerin yalnızca İsrail-Filistin çatışmasıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME KABUL EDİLEMEZ'

Trump, İran’ın nükleer programı hakkında ise net konuştu: “Zenginleştirme istiyorlar, ama bunu kabul edemeyiz.”

Bir gazetecinin, “Elon Musk’la görüşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Trump,“Açıkçası düşünmedim. Eğer ben Elon olsaydım, benimle konuşmak isterdim. Ama bir sorunum yok. Zaten arayıp aramadığını ona sorun” cevabını verdi.

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Fransa’daki tarihi sembollerle ilgili bir yorumunda ise Trump şunları söyledi: “Hitler Eiffel Kulesi’nde konuşma yaptı. Rusya, İkinci Dünya Savaşı’nda 51 milyon kişi kaybetti. Ama savaşı biz kazandık.”

ABD'DE ASKERİ HAREKETLİLİK: 700 DENİZ PİYADESİ LOS ANGELES'A

Trump ayrıca, ABD ordusunun geçici olarak 700 deniz piyadesini Los Angeles’a konuşlandıracağını, Ulusal Muhafız birlikleri bölgeye ulaşana kadar bu önlemin süreceğini belirtti. Ancak gelişmenin detaylarına dair daha fazla açıklama yapılmadı.

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