SPK, tasfiyesine karar verilen fonlarda işlemlerin tamamlanması için öngörülen süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı. Kararda fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri gerekçe gösterildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreçte süre değişikliğine gitti. Kurul, tasfiye işlemlerinin tamamlanması için daha önce 3 ay olarak belirlenen süreyi 6 aya çıkardı.

SPK'nın bülteninde konuyla ilgili şu açıklamalar yer aldı:

Kurul Karar Organı’nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

SPK, fon tasfiyelerinde süreyi uzattı

NE OLMUŞTU?

17 Eylül 2026 tarihli kurul kararı uyarınca tasfiye edilmesine karar verilen fonlar için bir yol haritası çizilmişti. Buna göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonlar için T. İş Bankası AŞ; A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi şirketlerinin kurucusu olduğu fonlar için ise TC Ziraat Bankası AŞ portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olarak görevlendirilmişti.

SPK, fon tasfiyelerinde süreyi uzattı

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Süreç dahilinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar, tasfiye edilecek fonların pay adetleri, rehin veya haciz durumları ile gerçekleşmemiş emirleri eşleştirecek. Fon portföyündeki menkul kıymetler ve para piyasası araçları, ilgili bankaların belirleyeceği stratejiyle nakde çevrilecek.

Tasfiye süreci boyunca fonun yönetim ücretleri ve izahnamede yer alan diğer gider kalemleri, belirlenen esaslara uygun olarak fona tahakkuk ettirilmeye devam edecek.

Söz konusu tasfiye usul ve esasları, yatırımcıların hak kaybına uğramaması ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfalarında ilan edilecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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