Süper Lig'de zirve el değiştirdi
Futbolda Trendyol Süper Lig'in altıncı hafta mücadelesi, oynanan maçlarla tamamlandı. Sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yenen Amed Spotif Faaliyetler, averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı. Konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de kulüp tarihinin en farklı galibiyet rekorunu kırdı.
Ligin altıncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u 8-0, Erzurumspor FK ise konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Göztepe ise ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Amed Sportif Faaliyetler, milli araya averajla Galatasaray'ın önünde lider girdi.
BEŞİKTAŞ, LİDERLİK ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ
Siyah-beyazlılar, beraberliğin bile liderlik için yeterli olduğu maçta Amed Sportif Faaliyetler'e mağlup oldu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iyi başlayan Beşiktaş, haftaya 12 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Sarı-kırmızılıların dün deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilmesiyle siyah-beyazlılara liderlik şansı doğdu.
Beşiktaş, deplasmanda ligin flaş takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu. Mücadeleyi 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, liderlik şansını kullanamadı.
Diyarbakır temsilcisi, bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı ve averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı.
FENERBAHÇE İÇİN TARİHİ SKOR
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en farklı galibiyetine imza attı.
Eyüpspor'u sahasında 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, daha önceki 8 kez yaşadığı 7 farklı galibiyetlerini de geride bıraktı. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti.
EYÜPSPOR'DA ÖZHAN PULAT İLE YOLLAR AYRILDI
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat istifa etti.
Deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 yenilen eflatun-sarılı takımının teknik direktörü, mücadele sonrasında yönetim kuruluna istifasını sundu. Yapılan karşılıklı değerlendirmenin ardından yönetim kurulu Pulat'ın istifasını kabul etti.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 6. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0
Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: 1-2
Kocaelispor-Gaziantep FK: 2-0
Trabzonspor-Galatasaray: 4-0
İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği: 4-0
Fenerbahçe-Eyüpspor: 8-0
Erzurumspor FK-Samsunspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş: 3-2
Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-2
PUAN DURUMU
Ligde tamamlanan 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|6
|4
|1
|1
|15
|7
|8
|13
|2.GALATASARAY
|6
|4
|1
|1
|13
|10
|3
|13
|3.BEŞİKTAŞ
|6
|4
|0
|2
|14
|7
|7
|12
|4.KOCAELİSPOR
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|3
|12
|5.CORENDON ALANYASPOR
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11
|6.FENERBAHÇE
|6
|3
|1
|2
|16
|6
|10
|10
|7.TRABZONSPOR
|6
|3
|1
|2
|13
|5
|8
|10
|8.KASIMPAŞA
|6
|2
|4
|0
|7
|5
|2
|10
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|1
|10
|10.GAZİANTEP FK
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|8
|11.ARCA ÇORUM FK
|6
|2
|1
|3
|13
|12
|1
|7
|12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
|6
|2
|1
|3
|10
|11
|-1
|7
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|2
|1
|3
|5
|13
|-8
|7
|14.ERZURUMSPOR FK
|6
|2
|1
|3
|3
|11
|-8
|7
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|6
|1
|1
|4
|4
|8
|-4
|4
|16.SAMSUNSPOR
|6
|1
|1
|4
|6
|12
|-6
|4
|17.GÖZTEPE
|6
|0
|3
|3
|11
|15
|-4
|3
|18.EYÜPSPOR
|6
|1
|0
|5
|2
|16
|-14
|3
7. HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle 2 hafta ara verilecek.
Ligde 7. hafta, 9 Ekim Cuma günü RAMS Park'ta yapılacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla açılacak.
Haftanın programı şöyle:
9 Ekim Cuma:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)
16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
11 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)
12 Ekim Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)