Serdal Adalı, MHK'yı topa tuttu: "Bu lig bitmez!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de Amedspor'a mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki göstererek MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu sert sözlerle eleştirdi. Gündoğdu'nun görevden alınması gerektiğini belirten Adalı, "TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani!" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in altında haftasında Amedspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"HAKEM KARARLARINA BİR TÜRLÜ BİR ANLAM VEREMİYORUZ"

Amedspor yenilgisinin ardından hakem kararlarına tepki gösteren Serdal Adalı, "Maç bittikten hemen sonra açıklama yapma işini sevmem. Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Maalesef dönüyor dolaşıyoruz, maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu... Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar! Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum." diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE LİG BİTMEZ"

MHK yönetimini sert sözlerle eleştiren Adalı, "Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı, uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK başkanına sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi! Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani!" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı

"TFF BAŞKANININ SÖZLERİ ÇOK DOĞRU BİR AÇIKLAMA DEĞİL"

Serdal Adalı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçmişte yaptığı açıklamanın hatırlatılmasına üzerine, "TFF başkanının açıklaması çok doğru bir açıklama değil. Bugünkü gördüğümüz yönetimde o yüzde 51 takdir hakkını kullandılar. Aksini kimse iddia edemez. Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz." diye konuştu.

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