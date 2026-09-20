Şanlıurfa’nın meşhur isotu bu yıl cep yakıyor. Geçen yıl kilosu 15-16 liradan satılan kırmızı biberin fiyatı 34-35 liraya çıkınca, ev yapımı isotun kilogram fiyatı da 300 liradan 500 liraya yükseldi. Artan maliyetler nedeniyle evde isot yapanların sayısı azalırken, çarşıdaki talep arttı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Özellikle Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez ürünü isotun fiyatı bu yıl cep yakacak. Geçen yıl 15-16 lira seviyesinde olan kırmızı biberin kilogramı bu yıl 34-35 liraya yükselirken, ev yapımı isotun kilogram fiyatı da 300 liradan 500 liraya çıktı.

FİYATININ NEDEN ARTTIĞI BELLİ OLDU

İsot satışı yapan esnaf Fevzettin Catın, bu yıl ürüne olan talebin geçen yıla göre arttığını söyledi. Catın, "Geçen yılla oranla bu yıl isota rağbet biraz daha arttı.

Herkes evde yapmayı bıraktı, çarşıya koştu: Kilogramı 300 liradan 500 liraya fırladı

Geçen yıl herkes evinde isotunu yapıyordu, çarşıdan almıyordu. Bu yıl biberin fiyatı biraz yüksek olduğu için kimse artık evde yapamıyor, gelip bizlerden alıyor" dedi.

Herkes evde yapmayı bıraktı, çarşıya koştu: Kilogramı 300 liradan 500 liraya fırladı

Catın, ev yapımı isotun kilogramını 500 liradan sattıklarını belirterek, "Biberlerimiz zeytinyağı ile yağlanmış, tuzu çok azdır. İçinde kesinlikle tohum yoktur ve bozulma da olmuyor" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala